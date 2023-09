Starfield: Neues Nvidia-Update bringt kostenlos mehr FPS

Nun gibt es auch von Nvidia persönlich ein paar FPS-Optimierungen zu Starfield.

Seit seinem Launch macht Starfield mit vielen Themen von sich reden. Eines davon: die verbesserungswürdige Performance auf Systemen, die auf Nvidia- und Intel-Hardware setzen. Während Intel ohnehin offiziellem Support für Starfield abgeschworen hat, war im Lager der Grünen vor allem Resizable BAR das Wort der Stunde.

Vereinfacht ausgedrückt erlaubt es diese Technologie dem Prozessor, direkt auf den GPU-Speicher zuzugreifen. Bislang war sie in Starfield deaktiviert und lies sich nur manuell über Umwege aktivieren, die wir euch in einem früheren Artikel bereits erklärt haben.

Damit ist nun aber Schluss, denn Nvidia hat ein offizielles Update veröffentlicht, das Resizable BAR auf euren grünen GPUs lauffähig macht.

Neues Profil für mehr FPS

Was genau steckt dahinter? Bei der offiziellen Nvidia-Lösung handelt es sich nicht um einen neuen Treiber, sondern bloß um ein Profil für Resizable BAR, das den entsprechenden Support für Starfield hinzufügt.

Woher bekomme ich das Update? Das Profil wird automatisch von eurem Grafiktreiber heruntergeladen und installiert, sofern ihr die Treiberversion 537.34 oder 537.17 verwendet.

Wie viel Leistung bringt mir das neue Profil? Nvidia selbst spricht im firmeneigenen Blogpost von durchschnittlich 5 Prozent mehr Performance. Das klingt zunächst nicht viel, bedenkt aber: Kostenlose FPS sind nie verkehrt und außerdem kann euer System eventuell auch deutlich besser darauf ansprechend und euch mit höheren Zuwächsen beglücken.

Welche GPUs werden unterstützt? Von dem neuen Resizable-BAR-Profil profitieren leider nicht alle Nvidia-GPUs, sondern nur die Modelle der RTX-40- sowie RTX-30-Serie (Desktop- und Laptop-Varianten).

Ist das neue Profil bereits auf eurem System gelandet und wenn ja, habt ihr einen Performancezuwachs bemerkt? Wie viele FPS sind seitdem in Starfield hinzugekommen? Wie gut läuft das Rollenspiel allgemein auf eurem Rechner? Gut, mittelprächtig oder richtig schlecht? Wir sind gespannt auf eure Meinung, also schreibt sie uns gerne in die Kommentare!