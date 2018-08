Nvidia Geforce RTX 2080 (Ti) - Technische Daten, Preise und Bilder aufgetaucht

Die offizielle Vorstellung der neuen Geforce-RTX-Karten von Nvidia steht kurz bevor, aller Wahrscheinlichkeit nach ist es am kommenden Montag um 18 Uhr per Live-Stream von der Gamescom soweit. Bereits im Vorfeld gelangen allerdings immer mehr Informationen ins Netz, vor allem über die Webseite Videocardz.com.

Neben zahlreichen Bildern entsprechender Grafikkarten von Herstellern wie EVGA, MSI, Palit, PNY und Zotac sowie Aufnahmen eines PCBs, das von der Geforce RTX 2080 stammen soll, gehören auch konkrete technische Daten dazu.

Wenn sie stimmen, bestätigen sich die Vermutungen, dass die Speichermenge im Vergleich zu den Vorgängern identisch bleibt. Die RTX 2080 Ti soll also über 11,0 GByte verfügen, die RTX 2080 dagegen über 8,0 GByte. Da statt GDDR5X aber GDDR6 zum Einsatz kommt, erhöht sich die Speicherbandbreite deutlich (siehe auch die Tabelle am Ende dieses Artikels).

Die Zahl der für die Performance in Spielen erfahrungsgemäß sehr wichtigen Shader-Einheiten (beziehungsweise CUDA-Cores) steigt ebenfalls klar an. Bei der RTX 2080 Ti stehen laut den Angaben von Videocardz 4.352 Shader-Einheiten zu Buche, während es bei der GTX 1080 Ti 3.584 Shader-Einheiten sind. Im Falle der RTX 2080 wächst die Zahl von den 2.560 Shader-Einheiten der GTX 1080 auf nun 2.944 Shader-Einheiten an.

Hinweise zu den Taktraten gibt es bei Videocardz in Form von vermeintlichen Bildern der Webseite von PNY. Demnach kommen die (vermutlich werkseitig übertakteten) »XLR8«-Modelle der RTX 2080 und der RTX 2080 Ti auf 1.515 MHz/1.710 MHz (Basis-/Boost-Takt der RTX 2080) beziehungsweise 1.350 MHz/1.545 MHz (RTX 2080 Ti).

Im Vergleich zu aktuellen Vorgänger-Modellen desselben Herstellers sind das etwas niedrigere Werte, allerdings haben die offiziellen Takt-Angaben erfahrungsgemäß oft relativ wenig mit den in der Praxis meist höheren Werten zu tun, da sie von Faktoren wie der tatsächlich anliegenden Leistungsaufnahme und der Temperatur abhängen.

Mit Blick auf den Leistungsunterschied gegenüber der Vorgänger-Generation bleibt eine große Unbekannte von all diesen (vermeintlichen) Eckdaten unberührt: Die neuen Recheneinheiten für das Raytracing. Sie werden allerdings voraussichtlich nur in Spielen, die die entsprechende Technik unterstützen, Vorteile bieten. Eine Möglichkeit zum Anspielen solcher Titel bietet Nvidia wahrscheinlich auch selbst auf der Gamescom beziehungsweise auf der Geforce Gaming Celebration vor Ort.

Die Preise im PNY-Store steigen im Vergleich zu den Vorgängern um jeweils etwa 100 US-Dollar von 699 auf 800 US-Dollar (RTX 2080) beziehungsweise von 899 auf 1.000 US-Dollar (RTX 2080 Ti), wie Computerbase berichtet. Dabei könnte es sich aber auch noch um Platzhalter handeln.

Ob all diese Angaben den Tatsachen entsprechen, werden wir vermutlich spätestens am kommenden Montagabend wissen. Besonders spannend ist dabei auch die Frage, wann genau welche Modelle erscheinen. Die schnellen Ti-Modelle hatte sich Nvidia in der Vergangenheit meist für einen späteren Zeitpunkt aufgehoben.

Laut Gerüchten sollen Vorbestellungen der neuen Grafikkarten bereits ab Montag möglich sein. Alle wichtigen Informationen zu dem Live-Stream von Nvidia bekommt ihr zeitnah zu der Veranstaltung auf GameStar.de.