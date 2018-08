Geforce-Gaming-Celebration - Anspiel-Event von Nvidia am 21. August

Am kommenden Dienstag, den 21. August 2018, veranstaltet Nvidia unter dem Namen »Geforce-Gaming-Celebration« ein eigenes Event im Kölner Palladium von 10 bis 17 Uhr. Die Pressemitteilung liest sich wie folgt:

"Komm zu unserer Geforce-Gaming-Celebration und spiele die neuesten PC-Demos der sehnlichst erwarteten Games vor Veröffentlichung in atemberaubender PC-Grafik."

Welche Titel ihr dabei anspielen könnt, bleibt ein Geheimnis. Wieso Nvidia zu einem Anspiel-Event lockt, können wir allerdings vermuten: Nvidia wird am kommenden Montag sehr wahrscheinlich neue Geforce-Modelle, darunter auch die Geforce RTX 2080 auf Basis der Turing-Architektur, enthüllen.

Mit den Grafikkarten der 2000er-Generation will Nvidia Echtzeit-Raytracing in Spielen populär machen, nachdem im Frühjahr auf der GDC Microsoft mit DXR und Nvidia mit RTX Softwarelösungen hierzu präsentiert haben. Allem Anschein nach implementieren Spiele-Entwickler die neuen Schnittstellen bereits teils in ihre aktuellen oder auch kommenden Werke und lassen sie auf dem Nvidia-Event erstmals von einem öffentlichen Publikum anspielen.

Wer interessiert und mindestens 18 Jahre alt ist, kann sich per Eventbrite zur Geforce-Gaming-Celebration anmelden. Alle wichtigen Infos zu der erwarteten Vorstellung der neuen Grafikkarten am Montagabend davor erhaltet ihr zeitnah zum passenden Live-Stream von Nvidia auf GameStar.de.