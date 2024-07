House of the Dragon: Die neueste Folge hat eine wichtige Verbindung zu Daenarys Targaryen enthüllt

Daenerys Tragaryen (Emilia Clarke) besitzt in Game of Thrones die drei Drachen Drogon, Rhaegal, and Viserion. Bild: HBO.

Dass House of the Dragon nicht mit Referenzen zu Game of Thrones geizt, ist kein Geheimnis. Schließlich erwarten viele Westeros-Fans von der Spinoff-Serie das wohlige Gefühl, nach Hause zu kommen in eine Welt, in der man sich bereits auskennt.

In Folge eins begegneten wir daher mit Haus Stark bereits einem echten Fan-Liebling. Und dass auf dem Eisernen Thron ein cholerischer und größenwahnsinniger König sitzt, dürfte wohl auch vielen Zuschauern aus der Mutterserie bekannt vorkommen.

In der aktuellen dritten Folge von House of the Dragon ist nun ein Verweis auf eine der wichtigsten Figuren aus Game of Thrones zu sehen: Daenerys Targaryen. Wir erklären, worum es geht.

Achtung Spoiler: Die folgenden Absätze enthalten potenzielle Spoiler zur dritten Folge von House of the Dragon Staffel 2, Die brennende Mühle . Solltet ihr die neue Folge bislang nicht gesehen haben, solltet ihr hier nicht weiterlesen!

Mächtige Dracheneier

In Die brennende Mühle scheint offener Krieg zwischen der rechtmäßigen Königin Rhaenyra (Emma D'Arci) und ihrem Konkurrenten Aegon (Tom Glynn-Carney) unvermeidlich.

Nachdem Rhaenyras jüngster Sohn am Ende der ersten Staffel bei einem Drachenkampf getötet wurde und auch sie selbst beinahe einem heimtückischen Mordanschlag zum Opfer gefallen wäre, entschließt sich Rhaenyra, Vorsorge für das Überleben ihres Hauses zu treffen.

2:19 House of the Dragon: In Staffel 2 entbrennt ein erbitterter Krieg um den Eisernen Thron

Sie entscheidet, ihre jüngsten Kinder Aegon and Viserys nach Pentos zu schicken, weit weg von den Sieben Königslanden und somit potenziellen Attentätern. Als Beschützerin stellt sie den Kindern ihre Cousine Rhaena Targaryen (Phoebe Campbell) zur Seite sowie die beiden frisch geschlüpften Drachen Tyraxes und Sturmwolke.

Besonders interessant für Fans dürfte aber das Gepäck sein, das Rhaenyra den Kindern mit auf den Weg gibt: Eine Kiste mit vier bunten Dracheneiern, die denen aus Game of Thrones zum Verwechseln ähnlich sehen.

Fans glauben nun, darin die Eier erkannt zu haben, die Daenerys Targaryen 200 Jahre später zu ihrer Hochzeit mit Khal Drogo (Jason Momoa) geschenkt bekommt. Genau wie diese sind die Eier nämlich rötlich-schwarz, grün und golden.

Drei Drachen kreisen über Festung Drachenstein. Bild: HBO

Auskunft von der Regisseurin

Ob das stimmt, hat Folgen-Regisseurin Greeta Patel jetzt im Interview mit der US-Webseite Mashable bestätigt: Das sind tatsächlich die Eier von Daenerys. Alle, die an House of the Dragon arbeiten, sind große Game Of Thrones-Fans. Es war also sehr aufregend, diese Szene zu drehen.

Wie das mit dem offiziellen Buchkanon der Romane von George R. R. Martin zusammenpasst, ließ, Patel indes offen. Dort deutet der Autor nämlich an, dass Daenerys Eier schon während der Herrschaft von Jaehaerys I., also lange vor den Ereignissen von House of the Dragon nach Essos gelangt seien.

Ebenfalls unklar ist, was zwischen den beiden Serien mit dem vierten Ei passiert. Denn als Daenerys die Eier in Game of Thrones erhält, sind es nur noch drei. Allerdings wäre es möglich, dass uns die kommenden Staffeln von House of the Dragon noch eine Antwort auf diese Frage liefern.

Ihr wollt weitere interessante Neuigkeiten rund um House of the Dragon erfahren? Dann schaut doch mal bei einem unserer Artikel in der obigen Linkbox vorbei. Dort bekommt ihr immer automatisch die frischesten News aus den Sieben Königslanden serviert.

Habt ihr die Dracheneier in der neuen Folge gleich auf Anhieb erkannt? Was glaubt ihr, was mit dem vierten Ei geschieht? Schreibt es uns in die Kommentare!