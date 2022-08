Victor Vran: Overkill Edition gratis bei GameStar-Plus - Gelungene Diablo-Alternative

Diablo Immortal hat für einigen Frust in der Community gesorgt. Umso höher sind die Erwartungen an das nächste "richtige" Diablo. Doch das lässt leider noch auf sich warten.

Victor Vran: Overkill Edition ist der ideale Snack für zwischendurch, der den Diablo-Hunger vorerst stillt. Ihr bekommt hier eine klassische Action-RPG-Kampagne im Diablo-Stil geboten, die ihr entweder alleine, oder zusammen mit bis zu vier Freunden kooperativ spielen könnt.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Vertretern des Genres spielt Victor Vran nicht im altbekannten Fantasy-Setting, sondern hebt sich mit seiner Grusel-Athmosphäre angenehm von seiner Konkurrenz ab.

Auch spielerisch setzt das Spiel eigene Akzente: anders als in Diablo und Co könnt ihr mit einer schnellen Ausweichrolle, oder einem Sprung gegnerischen Angriffen entgehen. Die althergebrachten Klassen gibt es hier ebenfalls nicht. Stattdessen verändert sich die Art, wie ihr kämpft mit der Wahl eurer Bewaffnung und Ausrüstung.

47 3 Ausführliche Informationen bekommt ihr in unserem Test: Victor Vran im Test - Bodenturnen für Actionhelden

In der Overkill Edition enthalten sind neben dem Hauptspiel, die beiden DLCs Fractured Worlds und Mötorhead Through The Ages. Letzteres ist ein besonderes Schmankerl. Hier stehen euch Lemmy und Lloyd Kaufman zur Seite, während ihr mit zwei neuen Waffenarten den mächtigen Snaggletooth erweckt. Zum Soundtrack von Mötorhead versteht sich.

Ab sofort können alle Plus-Mitglieder ihren Key bis 23:59 Uhr am 30. September abholen und diesen bis einschließlich 03. Oktober für Victor Vran: Overkill Edition bei Gamesplanet einlösen.

Vollversion aktivieren, so geht`s:

Ans Ende dieser Seite scrollen Button "Jetzt Gratis-Spiel sichern" klicken Gutscheincode kopieren Victor Vran: Overkill Edition bei Gamesplanet in den Warenkorb legen Gutscheincode im Warenkorb einlösen Spielpreis wird auf 0€ reduziert Bestellung abschließen Direkt bei Steam aktivieren und spielen!

