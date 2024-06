Die Gemini-App startet in Deutschland und ersetzt einen langjährigen Begleiter - aber iPhone-Besitzer müssen sich gedulden

Die Gemini-App ist jetzt auch in Deutschland verfügbar. (Bild: maurice norbert, Adobe Stock)

Die Gemini-KI ist ab sofort als App für Android-Smartphones zum Download verfügbar.

Darum ist das wichtig: Googles Künstliche Intelligenz (zu Beginn noch unter dem Namen Bard geführt) soll jetzt auch unterwegs in Konkurrenz zu ChatGPT und Copilot treten – und ersetzt zumindest teilweise einen langjährigen Android-Begleiter.

Im Detail: Wie Google in einem Blogpost verlauten lässt, wird die Gemini-App nach ihrem US-Start nun auch in weiteren Ländern in Europa freigeschaltet.

Dazu zählt auch Deutschland; entsprechend ist die Google-KI ab sofort in deutscher Sprache im Play Store zum Download verfügbar.

Neben der eigentlichen Funktion als Generative-AI-App soll Gemini mit weiteren Google-Diensten kompatibel sein, etwa YouTube oder Google Maps.

0:55 Google zeigt, was mit der Gemini-KI möglich sein soll

(Noch) keine iOS-Version: Die Freigabe von Gemini bezieht sich allerdings ausschließlich auf Android-Geräte.

Wenn ihr ein iPhone nutzt und per App auf Gemini zugreifen wollt, müsst ihr euch noch etwas gedulden.

»In den kommenden Wochen« soll der Zugriff direkt über die Google App eingeführt werden.

Gemini ersetzt Google Assistant: Mit der Ankunft der KI-App verlieren Android-Geräte auch einen langjährigen Begleiter.

Denn wenn ihr Gemini herunterladet und installiert, ersetzt die Künstliche Intelligenz den Google Assistant als primären Assistenten.

Dies kündigte Google bereits im Zuge der jüngsten Entwicklerkonferenz I/O an, deren Highlights ihr hier nachlesen könnt:

Allerdings sind noch nicht alle Funktionen der ursprünglichen Assistenz möglich, weshalb diese zunächst bei einzelnen Funktionen unter die Arme greift.

Explizit genannt werden etwa Weckereinstellungen oder die Steuerung von Geräten.

Eure Aktivitäten werden indes standardmäßig 18 Monate gespeichert; in den Einstellungen lässt sich das immerhin auf drei Monate reduzieren.

Die ersten beiden Bildschirme vor der Gemini-Einrichtung.

Zwei Zugriffsmöglichkeiten: Nachdem ihr alles eingerichtet habt, gibt es mehrere Wege, wie ihr auf die Gemini-App zugreifen könnt.