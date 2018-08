Glasfaser neben der Schiene - Deutsche Bahn mit eigenem Breitbandausbau

Die Deutsche Bahn sitzt auf Gold - zumindest aus Sicht der Mobilfunkbranche. Denn neben den Gleisen der Bahn befinden sich Schächte, durch die bereits jetzt ein umfangreiches Glasfasernetz verläuft. Dieses Netz will die Bahn dem Spiegel zufolge jetzt weiter ausbauen (via Golem) - und insbesondere auch für das neue 5G-Mobilfunknetz zur Verfügung stellen.

Die Bahn hat sich dazu offenbar bereits auf die Suche nach einem Partner in der Telekommunikationsbranche begeben. Derzeit verfügt die Bahn über ein Streckennetz von knapp 33.200 Kilometern, an dem Glasfaserverbindungen für die Steuerung des eigenen Verkehrs liegen.

Für den Aufbau des 5G-Mobilfunknetzes ist eine entsprechende Breitbandinfrastruktur, wie sie die Bahn zur Verfügung hat, zwingend erforderlich. Denn die 5G-Stationen benötigten eine Anbindung per Glasfaser, um die nötige Bandbreite liefern zu können.

Die Deutsche Bahn hat sich selbst noch nicht offiziell zu den entsprechenden Bemühungen beim Ausbau der Glasfaserinfrastruktur geäußert. Allerdings soll sich der Konzern bereits mit der Investmentbank Morgan Stanley in Verbindung gesetzt haben, um private Geldgeber anzuwerben. Die Versteigerung der 5G-Frequenzen ist übrigens für Anfang 2019 geplant.

