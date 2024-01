Gmail für Android hat jetzt eine nützliche Funktion zum schnellen Aussortieren unerwünschter E-Mails

Gmail für Android bekommt bald eine prominente Schaltfläche, um E-Mails schnell auszusortieren. (Bild: Andreas Prott, stock.adobe.com)

Ein falsches Häkchen gesetzt und schon landet am nächsten Tag eine unerwünschte E-Mail im Postfach. Eine Lösung: Ganz nach unten scrollen und auf den viel zu kleinen Link zum Abbestellen des Newsletters klicken.

In Zukunft wird Gmail eine deutlich bessere Möglichkeit bieten, sich schnell von unerwünschten E-Mails zu trennen. Für die Web-App gibt es eine solche Funktion bereits, nun kommt sie auch aufs Handy.

Gmail für Android: Prominente Schaltfläche soll helfen

Was ist passiert? Wie Android Police berichtet, erscheint eine neue Schaltfläche zum Abbestellen von E-Mails - ähnlich wie bei der Web-App - ganz oben direkt neben dem Absender, sobald eine E-Mail geöffnet wird.

Nach dem Anklicken des neuen Buttons »Abmelden« erscheint entweder ein Pop-up zur Bestätigung der Aktion oder es erfolgt eine Weiterleitung auf die Abmeldeseite des Absenders.

Dies ist abhängig von der Art und Weise der Implementierung der Abmeldefunktion durch den Newsletter-Anbieter.

Die neue Funktion ist offensichtlich noch nicht für alle Geräte ausgerollt und wird Google-typisch schrittweise eingeführt. Auf unseren Pixel-Testgeräten konnten wir bisher noch keinen Button zum Abbestellen eines Newsletters über den neuen Button ausfindig machen.

Neue Gmail-Funktion hat sich angebahnt: Bereits im November gab es erste Hinweise darauf, dass Google den Button zum Abbestellen von Massen-E-Mails prominenter in die App integriert.

Der X-User AssembleDebug zeigte bereits, wie der neue Button in der App aussieht. Derselbe Nutzer entdeckte weitere Optionen für Gmail, die Google mit den nächsten Updates einführen könnte, darunter möglicherweise eine Funktion zur Verwaltung bestehender E-Mail-Abonnements.

Ob und wann diese Funktion tatsächlich integriert wird, bleibt noch abzuwarten.

Die Funktion zum Abbestellen von E-Mails ist zwar generell nicht neu, war aber bisher nicht so einfach und komfortabel zu erreichen wie in der neuesten Version von Gmail.

Was haltet ihr von solchen Komfortverbesserungen in Apps? Benutzt ihr überhaupt noch die Gmail-App oder nutzt ihr einen anderen E-Mail-Client? Welche App könnt ihr anstelle von Gmail empfehlen? Schreibt uns eure Meinung und Empfehlungen gerne unten in die Kommentare!