Da fällt selbst Sauron der Ring ins Feuer: Gollum hat heftige Systemanforderungen

Um Gollum auf maximalen Einstellungen zu genießen, braucht ihr wahrscheinlich eine RTX 4080.

Diese Systemanforderungen zu Der Herr der Ringe: Gollum werden für Diskussionen sorgen! Das neue Schleichspiel aus dem Hause Daedalic wurde kürzlich mit einer detaillierten Liste versorgt, in der die gesamten Hardware-Anforderungen für jegliche Grafik-Optionen einsehbar sind.

But can it run Gollum?

Offenbar nimmt Daedalic den Anspruch als Next-Gen-Adventure ausgesprochen ernst. Denn wie sich zeigt, braucht ihr für Gollum ein ziemlich dickes Gerät unter eurem Schreibtisch. Wer beispielsweise auf Full-HD und mit 60 FPS losspielen möchte, braucht selbst mit mittleren Voreinstellungen schon eine RTX 3060. Immerhin könnt ihr damit sogar Ray Tracing zuschalten, aber nur, wenn ihr der Framerate mit DLSS ein wenig aushelft.

Solltet ihr Gollum auf den bestmöglichen Einstellungen spielen wollen, also mit Ray Tracing, in 4K und mit 60 FPS, dann braucht ihr mindestens eine 4080, bei aktiviertem DLSS im Performance Modus. Die komplette Tabelle gibt es hier zu sehen:

Auch auf Steam wurden die Systemanforderungen angepasst. Dort wird als empfohlene Grafikkarte jetzt eine RTX 4070 und ein Radeon RX 6800 XT gelistet. Zum Vergleich: für das Open-World-Meisterwerk Red Dead Redemption 2 reicht schon eine RTX 1070, das im März auf Steam veröffentlichte The Last of Us Part 1 empfiehlt eine 3060.

Woher kommt der Hardwarehunger?

Sicher gilt Gollum als ein Next-Gen-Adventure und wird seit der Ankündigung als solches beworben. Gleichzeitig stach das Schleichspiel bislang nicht gerade aufgrund grafischer Opulenz hervor. Im Gegenteil. Auf YouTube wird die Optik regelmäßig belächelt und auch bei uns in den Kommentaren sorgt der allgemeine Look für gelinde gesagt verhaltene Reaktionen.

Ein neuer Ray Tracing-Trailer sollte kürzlich die Grafik von Gollum aber nochmal hervorheben:

1:17 Gollum mit RTX: So sieht das kommende Mittelerde-Spiel mit Ray Tracing aus

Was denkt ihr darüber? Haltet ihr die Systemanforderungen gemessen daran, was bislang von Gollum zu sehen war, für gerechtfertigt oder ist es euch unerklärlich, wie dieses Spiel eine solche Hardware voraussetzen kann? Seid ihr allgemein an dem neuen Schleichspiel interessiert oder konnte euch das Konzept sowieso noch nicht begeistern? Schreibt eure Meinungen in die Kommentare!