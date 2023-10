Nach Gollum-Reportage zu schlimmen Arbeitszuständen: Daedalic reagiert auf die Vorwürfe

Die Entwicklung von Der Herr der Ringe: Gollum und die Arbeitszustände bei Daedalic Entertainment stehen im Fokus einer viel diskutierten Reportage.

Für viel Wirbel sorgte diese Woche die Veröffentlichung einer Videoreportage von Game Two auf YouTube, in der ehemalige Mitarbeiter schwere Vorwürfe gegen Daedalic Entertainment erhoben.

Recherchen der Redaktion zeichneten das Bild eines Studios, das nicht nur mit der Entwicklung des Flops Der Herr der Ringe: Gollum überfordert gewesen sein soll, sondern gleichzeitig auch in der Vergangenheit bei der Umsetzung des Mindestlohns, dem Verhalten der Vorgesetzten und der Abgeltung von Überstunden keine gute Figur gemacht habe.

Falls ihr den Bericht noch nicht gesehen habt, hier gibt's das Video:

Inzwischen gibt es eine Reaktion auf die Vorwürfe. Über 22.500 Zeichen umfasst Daedalics Antwort, die GameStar als PDF-Dokument vorliegt. Darin enthalten: Zwei E-Mail-Wechsel mit einem Redaktionsmitglied von Game Two, in denen das deutsche Studio einen umfangreichen Fragenkatalog vor Veröffentlichung der Reportage beantwortet.

Wir haben uns dazu entschieden, die Fragen und Antworten in Reinform zu veröffentlichen, da sie einen spannenden Einblick in die Recherchen und das Selbstverständnis von Daedalic Entertainment geben. Wir überlassen es euch, eure eigenen Schlüsse aus den präsentierten Fakten der beiden Seiten zu ziehen.

Was wurde aus Daedalic? Das 2007 gegründete Entwicklerstudio aus Hamburg agiert mittlerweile als Publisher. Über die Jahre machten sich die auf dem Höhepunkt um die 150 Mitarbeiter mit der Veröffentlichung mehrerer Adventure-Hits einen Namen. Unter anderem erschienen The Whispered World, Edna bricht aus und die Deponia-Reihe. Nach Gollum und dem vernichtenden Medien- und Spieler-Echo darauf (aktuell 36 Prozent positive Steam-Reviews, GameStar-Wertung von 30 Punkten) hat Daedalic alle internen Spielestudios geschlossen; die Hamburger konzentrieren sich inzwischen ausschließlich auf den Vertrieb.

Der Text beginnt mit einem offiziellen Statement auf Seite 2 dieser News, anschließend gibt der Pressesprecher des Unternehmens eine Einordnung der E-Mails ab und dann folgen die Fragen von Game Two (fett markiert) und die Antworten von Daedalic (in Anführungszeichen) in zwei Schüben.