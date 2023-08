Desaster-Release Gollum bekommt großes Update, von dem wohl nur noch wenige was haben

Updates hat Gollum dringend nötig, viel ändern können sie am Misserfolg des Spiels aber wohl nicht.

Mit Herr der Ringe: Gollum erlebten wir wohl eine der katastrophalsten Spiele-Veröffentlichungen des Jahres. Das Action-Adventure fiel nicht nur bei der internationalen Presse und in unserem Test vollkommen durch, auch Spielerinnen und Spieler zeigten sich zum größten Teil enttäuscht. Mit einem großen Update wollen die Entwickler nun zumindest einige Bugs reparieren.

Kaum noch Aktivität auf Steam

Das Update erscheint allerdings zu einem Zeitpunkt, an dem es anscheinend nur noch wenige aktive Spielerinnen und Spieler gibt, wenn man sich an den Steam-Zahlen orientiert: Nachdem schon zum Release nur etwa 750 Fans gleichzeitig in die Rolle des ausgemergelten Ringträgers schlüpften, kommt Gollum zurzeit nur noch auf zehn bis zwanzig aktive Spielerinnen und Spieler pro Tag.

Der vor einigen Tagen veröffentlichte Patch 2.2 kann hier wohl auch nicht mehr das Ruder herumreißen. Zwar ist er recht umfangreich und beseitigt einige Fehler, doch kann er aus dem enttäuschenden Abenteuer kaum ein gutes Spiel machen. Schließlich gibt es nicht nur technische Mängel, sondern auch grundlegende erzählerische und spielerische Schwächen zu beklagen.

Doch genug davon, was das Update nicht erreicht, was steckt denn überhaupt drin? Hier sind die wichtigsten Änderungen zusammengefasst, es handelt sich ausschließlich um Bugfixes:

Das Checkpoint-System wurde überarbeitet, um die Stabilität des Spiels zu erhöhen.

Ein Bug wurde beseitigt, bei dem das Pausen-Menü mit dem Todesbildschirm überlappte.

Verschiedene Fehler der deutschen Übersetzung behoben.

Zahlreiche Fehlerbehebungen im Zusammenhang mit Quests.

Das sind nur einige der wichtigsten Fehlerbehebungen, die vollständigen Patch Notes findet ihr hier.

Glaubt ihr, dass Der Herr der Ringe: Gollum noch durch Updates zu retten ist, oder ist das Action-Adventure für euch ein bereits bedingungslos gescheitertes Spiel? Habt ihr den Titel vielleicht sogar selbst ausprobiert? Wenn ja, wie hat euch Gollum gefallen, und werdet ihr es nach dem Update noch einmal probieren? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!