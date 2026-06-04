Künstliche Intelligenz gegen Telefonbetrug: Neues Android-Feature soll Deepfake-Anrufe sofort entlarven

Anrufe mit Googles Telefon-App für Android können Fake-Anrufe von Kontakten jetzt eindeutig identifzieren. (Bildquelle: Google)

Perfekt geklonte KI-Stimmen und täuschend echte Betrugsanrufe sollen am Telefon ab sofort ausgespielt haben. Wie Google aktuell in einem offiziellen Blogbeitrag bestätigt, rüstet das Unternehmen Android-Smartphones gegen moderne Betrugsversuche auf.

Im Zentrum des Updates steht dabei eine intelligente Echtzeit-Erkennung in der hauseigenen Telefon-App, die Nutzer direkt während des Gesprächs vor gefälschten Anrufen warnen soll.

9:26 10 geniale Funktionen für euer Android-Handy, die ich auch meinen Freunden empfehle

Autoplay

Ein unsichtbarer Türsteher überprüft Anrufe

Hinter den Kulissen arbeitet die Funktion wie ein unsichtbarer Türsteher. Wenn ein bekannter Kontakt anruft, senden sich beide Smartphones über den Nachrichten-Standard RCS ein stilles Signal.

Versucht nun ein Betrüger, die Rufnummer für einen Anruf zu fälschen, fehlt diese Bestätigung. Das System bemerkt dies sofort, hakt in Echtzeit beim echten Gerät des eigentlichen Kontakts nach und schlägt bei einer negativen Rückmeldung sofort Alarm.

Auf dem Bildschirm des eigenen Handys wird unübersehbar der Hinweis eingeblendet, dass der Anrufer nicht der erwartete Kontakt sei.

Laut Google müssen sich Android-Nutzer über den Datenschutz trotz Echtzeit-Analyse keine Gedanken machen. Da die Überprüfung auf der Ende-zu-Ende-verschlüsselten RCS-Technologie basiert, bleibt der Abgleich privat, so Google.

Standardmäßig aktiviert

Das Feature ist nach Installation des Updates standardmäßig aktiviert und läuft vollautomatisch im Hintergrund.

Laut Google wird es an alle Android-Geräte ab Version 12 noch in diesem Monat ausgeliefert, beginnend mit Google-eigenen Pixel-Handys. Android-Nutzer, die das Feature nicht verwenden möchten, können es in den Einstellungen der Telefon-App deaktivieren.

Ein Wermutstropfen bleibt dennoch: Das Sicherheitsfeature funktioniert nur mit der Telefon-App von Google. Wird eine andere App zum Telefonieren verwendet, greift der Schutz nicht. Allerdings gibt Google an, dass andere Entwickler und Gerätehersteller die neue Technologie auch in ihre Apps und Geräte einbauen können.

Mehr zum Thema: Spam-Anrufe stoppen: 5 simple Maßnahmen, die sofort helfen

Mit der neuen Echtzeit-Erkennung von gefälschten Telefonaten verbessert Google den Schutz gegen Deepfakes und geklonte Telefonnummern. Der Ansatz über den kryptografischen RCS-Handschlag punktet dabei doppelt: Er ist nicht nur schnell, sondern bewahrt durch die lokale und verschlüsselte Verarbeitung auch die Privatsphäre der Anrufer.

Der Erfolg des neuen Sicherheitsfeatures hängt dabei aber von der gesamten Branche ab. Solange der Schutzschild an die Google-Telefon-App gebunden ist, bleibt das Sicherheitsnetz lückenhaft.