Google KI »leakt« Infos zu neuen Pixel Smartphones - und liegt vermutlich nicht ganz daneben

Wir sind uns vermutlich alle einig, dass künstliche Intelligenzen wie ChatGPT - das mittlerweile in Microsofts Suchmaschine Bing integriert ist - fehleranfällig sind. Jetzt möchte Googles Konkurrenz mit dem Namen Bard sogar Informationen zum kommenden Pixel 7a preisgeben.

Obendrein geizt die KI nicht gerade mit Informationen hinsichtlich der Specs des faltbaren Ablegers: dem Pixel Fold. Auch dazu möchte Bard allerhand Hinweise parat haben.

Stimmen die Informationen? Verständlicherweise lässt sich dies derzeit nicht überprüfen, aber wir können die Angaben zumindest einordnen.

Google Bard: Der vermeintliche Release des Pixel 7a

Am 21. März veröffentlichte Google die ChatGPT-Konkurrenz Bard für ein ausgewähltes Publikum. Ansässige in den USA sowie Nutzer eines VPN-Dienstes können sich bereits in eine Warteliste eintragen, um das Sprachmodell zu testen. Wie die bisherige Meinung ausfällt, beantwortet euch Kollege Jan:

So sieht das Pixel 7a wohl aus. (Quelle: ONLEAKS)

Laut einem japanischen Bericht soll ein Reddit-User Googles Sprachmodell nach dem Release-Datum des kommenden Mittelklasse-Smartphones gefragt haben. Der Post ist auf Reddit inzwischen verschwunden, der Screenshot allerdings weiterhin im Netz verfügbar.

Bard ist sich sicher, dass die Vorbestellung am 20. Juli startet und das Gerät ab dem 24. August in den Handel kommt. Zum Vergleich: Das Google Pixel 6a ist in der zweiten Juli-Hälfte 2022 gestartet, das Pixel 5a Ende August 2021.

Vollkommen daneben könnte Bard mit den Hinweisen also nicht liegen, obwohl bisherige Gerüchte ein anderes Zeitfenster angeben. Demnach erscheint das Smartphone in der zweiten Juni-Woche. Es ist zumindest fast sicher, dass das kommende Pixel 7a während der Google I/O am 10. Mai angekündigt wird.

Spezifikationen und Preise des Pixel Fold

Der bekannte Tach-Redakteur Max Weinbach fragte Bard nach den genauen Spezifikationen für das kommende Pixel Fold, das der Fold-Serie von Samsung hierzulande die Stirn bieten soll.

Die ausgegebenen Informationen sind bis auf Android 12 nicht abwegig:

Die vermeintlichen Specs des Pixel-Folds. (Quelle: Max Weinbach, Twitter)

Vermutlich beruhen die Hinweise auf ältere Informationen aus 2022. Ursprünglich sollte das Smartphone im vergangenen Jahr erscheinen, dementsprechend mit Android 12. In diesem Jahr wird das Pixel Fold mit hoher Wahrscheinlich mit der aktuellen Android-Version ausgeliefert (Android 13).

Davon abgesehen sind die Angaben mit 256 GByte internen Speicher, 12 GByte RAM, dem Triple-Kamerasystem sowie der Display-Auflösung alles andere als unpassend. Auch der Preis in Höhe von 1599 US-Dollar trifft es gewissermaßen. Die Preise belaufen sich laut bisheriger Gerüchte auf rund 1700 Euro.

Informationen sollten immer geprüft werden

Keine Frage: Generative künstliche Intelligenzen wie ChatGPT oder Google Bard haben einiges auf dem Kasten. Dessen Informationen sollten allerdings immer gegengeprüft werden, denn die Sprachmodelle scheinen darauf trainiert worden zu sein, in vielen Fällen eine Antwort zwingend zu liefern - egal ob diese auch stimmt.

Wie derart falsch die Antworten dabei ausfallen, zeigt euch Nils in seiner Kolumne:

Wir nehmen die Informationen von Google Bard rund um die beiden kommenden Smartphones mit Humor. Immerhin lässt sich dessen Wahrheitsgehalt noch nicht zuverlässig überprüfen.

