Google Chef wird von seinen Mitarbeitern wegen Gehaltserhöhung mit Memes verspottet

Google-CEO Pichai wird von seiner eigenen Belegschaft mit Shrek-Bösewicht Lord Farkquaad verglichen.

Stellt euch vor, euer Gehalt wird gekürzt oder euer Kollege gekündigt, während euer Geschäftsführer mehrere Millionen kassiert. Genau das ist gerade beim Tech-Giganten Google passiert.

Wie CNBC berichtet, hat Googles CEO Sundar Pichai letztes Jahr rund 223 Millionen Dollar verdient und gehört damit zu den bestbezahlten CEOs in Amerika.

Währenddessen wurden die monetären Ressourcen von Google stark gekürzt und 12.000 Mitarbeiter entlassen. Der Grund soll das langsamere Umsatzwachstum in den letzten Jahren sein. Nun lassen die Mitarbeiter ihrem Frust darüber freien Lauf.

Memes auf der Internen Google Plattform

In den Wochen seit der Bekanntgabe von Pichais Jahresvergütung haben sich die internen Google-Plattformen mit Gesprächen und Memes gefüllt, in denen der CEO für seine Gehaltserhöhung kritisiert wird. (via CNBC)

Unter anderem werden Vergleiche zu den CEOs anderer Firmen gezogen. Tim Cook, dem CEO von Apple, wurde im Januar beispielsweise 40 Prozent seines Gehalts gekürzt. Der CEO von Zoom, Eric Yuan, hat sogar angekündigt, sein Gehalt um 98 Prozent zu kürzen, als er 1.300 Mitarbeiter entlassen musste.

Es gibt auch weniger sachliche Vergleiche. Ein Mitarbeiter machte seinem Frust zum Beispiel anhand eines bekannten Memes von Shrek-Antagonist Lord Farkquaad Luft.

Auf dem Meme soll der Schriftzug zu sehen sein: Some of you may die but that's a risk I'm willing to take (zu Deutsch: Einige von euch werden sterben, aber das ist ein Risiko, das ich einzugehen bereit bin). Dazu schreibt der Google-Mitarbeiter laut CNBC folgendes:

»Sundar nimmt 226 Millionen Dollar an, während er 12k Googler entlässt, Vergünstigungen kürzt und die Moral und Kultur zerstört«

In »Shrek«, der Animationsfilm von 2001, ist Lord Farquaad der Herrscher von Duloc, der viele Märchenwesen in den Sumpf verbannt. Es handelt sich bei dem Bild nicht um den Post des besagten Mitarbeiters. Wir gehen aber davon aus, dass es sich um genau dieses Meme gehandelt hat.

Ein großer Teil der Frustration unter den Mitarbeitern stammt auch von Googles Entscheidung, Aktien im Wert von 70 Milliarden Dollar zurückzukaufen. Das ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass dem Unternehmen eigentlich genug Geld zur Verfügung steht.

Wie geht es euch dabei? Versteht ihr den Frust der Mitarbeiter? Wie hättet ihr auf so eine Situation reagiert? Ist euch vielleicht sogar schonmal etwas Ähnliches passiert? Was sagt ihr zu den Reaktionen der anderen Firmen, wie Apple oder Zoom? Ist das der richtige Weg, mit monetären Problemen umzugehen? Schreibt uns eure Meinungen und Erfahrungen gerne in die Kommentare!