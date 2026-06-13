»Keine Chance, dass er irgendetwas Sinnvolles tut« - Zu einem absurden Detail aus dem allerersten Star Wars gibt es natürlich eine Lore-Erklärung

»Herr Solo, Sie wissen, warum wir Sie angehalten haben? 80 in einer 30er-Zone. Einmal Führerschein und Fahrzeugpapiere.« Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Manche Sachen in Star Wars wirken auf den ersten Blick so, als dachten sich die Macher nur: »Das sieht einfach nur cool aus.« So zweifeln einige Fans, dass ein Rebell, der im historisch ersten Star-Wars-Film auf Yavin 4 ankommende Schiffe scannt, tatsächlich einen sinnvollen Job hat. Allerdings irren sie sich.

Doch kein Verkehrspolizist

Als der Millennium Falcon 1977 zum ersten Mal in Star Wars auf Yavin 4 landet, scannt ein Rebell auf einem Hochsitz das ankommende Schiff. Reddit-Nutzer Suggestive-Syntax ist der Meinung: »Keine Chance, dass er irgendetwas Sinnvolles tut.«

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

»Er« hat sogar einen Namen im Star-Wars-Universum und ist nicht, wie gerne gescherzt wird, ein Verkehrspolizist, der Bußgelder für Geschwindigkeitsüberschreitungen schreibt.

Osleo Prennert ist sogar ziemlich wichtig

Der Name des Rebellen ist Osleo Prennert, er ist Corporal und dient dort als Wachposten. Denn tatsächlich ist seine Aufgabe das Scannen und Identifizieren von auf Yavin 4 landenden Schiffen.

Wie beispielsweise der YouTube-Kanal Star Wars Explained in einem Video erklärt, ist dieser Job mehr als sinnvoll. Die Rebellen haben sich bei der Wahl ihrer Basis auf Yavin 4 nämlich durchaus etwas gedacht.

1:07 Star Wars: Offizieller Kino-Trailer zu Episode 4 - Eine neue Hoffnung

Autoplay

Durch den roten Gasriesen Yavin Prime, um den die 26 Monde kreisen, entstehen elektromagnetische Störungen. Diese verhindern, dass Scanner die Monde abtasten können, und machen Yavin 4 zum perfekten Ort für eine versteckte Basis.

Der Nachteil: Auch die Rebellen können keine Scanner nutzen, um ankommende Schiffe, möglicherweise des Imperiums, frühzeitig zu erkennen. Deswegen überwacht Osleo Prennert die Umgebung der Basis auf die altmodische Art.

Eine kleine Lore-Lücke gibt es hier aber vielleicht dennoch. Wenn die Scanner nicht funktionieren, wieso können die Rebellen auf dem Mond dann einen genauen Countdown berechnen, wann der Todesstern den Gasriesen umrundet hat und in Schussposition ist? Viel wichtiger ist jedoch die Frage: Warum hat der Typ einen Speer?