Files by Google war früher ein Bestandteil von Google Drive. Nun hat es einen eigenen PDF-Viewer.

Kein nerviges »Datei in Drive speichern« mehr. Google Files hat eine neue Benutzeroberfläche bekommen. Die sieht der alten gar nicht so unähnlich. Tatsächlich macht Google aber durch den eigenen PDF-Viewer seine Dateien-App ein ganzes Stück benutzerfreundlicher.

So sieht der neue PDF-File-Viewer aus

Die Datei-Manager-App Files by Google versammelt alle Dateien in einer App. Gerade das schnelle Finden und Verschicken von Dokumenten sollte eine solche App ermöglichen. Die Dokumentenansicht war bisher mit Google Drive verbunden.

Der erste Button im Hauptmenü war entsprechend Datei in Google Drive speichern . Wenn ihr Drive überhaupt nicht nutzt, war dieser Button für euch völlig uninteressant. In Eile konnte der sogar richtig nervig sein, wenn man etwa ein wichtiges Dokument einfach schnell versenden wollte. Dieser Button gehört jetzt der Vergangenheit an.

Das alte Design mit Drive-Button (Quelle: 9to5Google) Das neue Design mit Senden-Button (Quelle: 9to5Google)

Weniger umständliches Herumgetippe

Das Drive-Icon ist dem Senden-Icon gewichen. Zum Verschicken des Dokuments musste man vorher ins Optionen-Menü mit den drei vertikalen Punkten gehen. Das wiederum bekommt einige nützliche Inhalte, für die man vorher aus dem File-Viewer in die Listenansicht wechseln musste. Darunter fallen In sicheren Ordner verschieben und Dateiinformationen .

Das alte Optionen-Menü (Quelle: 9to5Google) Das neue Optionen-Menü (Quelle: 9to5Google)

Das neue Drei-Punkte-Menü bekommt noch mehr Inhalte, nämlich Verschieben nach , Kopieren nach , In Datei suchen und In Papierkorb verschieben .

Dass man nun ein Dokument löschen kann, während es geöffnet ist, ist ebenfalls ein praktisches Feature. Auch dafür musste man vorher ins Listen-Menü. Das war bei der kleinen Ansicht auf dem Display bei vielen ähnlich aussehenden Dokumenten ebenso unpraktisch.

Kein Drive-Nudging mehr

Der prominente Drive-Button konnte das Gefühl auslösen, Google will den User (sanft) dazu drängen, Google Drive zu verwenden. Dieser Eindruck ist einem einheitlichen Design gewichen. Die neuen Funktionen finden sich genau so nicht nur für Dokumente, sondern auch für alle anderen Dateien, die in Files vereint werden.