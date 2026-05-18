Wenn ihr Google nutzt, solltet ihr das Event morgen nicht verpassen – so seht ihr, was Google in Zukunft vor hat

Seit Jahren ist die Google I/O das wichtigste Schaufenster des Konzerns für Entwickler und für alle, die wissen wollen, wohin sich Googles Hardware- und Software-Pläne bewegen.

Am 19. Mai 2026 geht es los, die Keynote beginnt um 19 Uhr deutscher Zeit. Den Stream findet ihr auf YouTube; Entwickler können sich zudem für weitere Sitzungen auf der offiziellen Konferenzwebseite anmelden.

Laut Googles eigenem Ankündigungstext dürfen Zuschauer Updates zu »Gemini, Android, Chrome, Cloud und mehr« erwarten. Das klingt zunächst vage, könnte in der Praxis aber durchaus etwas bieten.

0:59 Sieht so die Zukunft von Handys aus, die schon da ist? Wie Google euer Handy mit Gemini Intelligence stark umkrempelt

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Android 17: Stabilität statt Spektakel – mit schwebenden App-Fenstern

Android 17 befindet sich bereits im Beta-Stadium, die jüngste Vorschau erschien im März. Dem bisherigen Testverlauf nach zu urteilen, liegt der Schwerpunkt dieses Zyklus auf Stabilität, Performance und Sicherheit – eine deutlich ruhigere Kiste als das Redesign von Android 16.

Eine größere Neuerung im Bereich der augenscheinlichen Änderungen wird es aber dennoch geben: »App Bubbles« sollen es ermöglichen, Anwendungen in schwebenden Fenstern zu öffnen und bei Bedarf zu minimieren.

Gemini AI und agentische KI: Googles KI-Ambitionen im Fokus

Das Thema KI dürfte indes erneut das dominierende Element der Google I/O sein. Google hat mit seinen Gemini-Modellen in den vergangenen Monaten viel in Bewegung gebracht, die mit der kommenden Entwicklerkonferenz natürlich weiter vorangetrieben werden will.

Im Mittelpunkt könnte diesmal agentische KI stehen – Jan hat für euch drei Neuerungen ausgesucht, die höchstwahrscheinlich den größten Teil der Google-Aufmerksamkeit erhalten.

Smarte XR-Brillen: Rückt der Start näher?

Googles in der vergangenen I/O-Ausgabe vorgestellte XR-Plattform ist bislang nur auf Samsungs Galaxy XR Headset verfügbar.

Laut einem Bericht von Android Headlines sind smarte Brillen (ebenfalls in Zusammenarbeit mit Samsung) in der Zwischenzeit wohl weit gediehen: Geleakte Renderbilder zeigen eine Ästhetik, die stark an Metas Ray-Ban-Kollaboration erinnert.

Die Preise sollen dem Bericht zufolge zwischen 379 und 499 US-Dollar liegen. Ob Google auf dem I/O erste offizielle Details zeigt, bleibt aber abzuwarten – offiziell ist dahingehend nämlich noch nichts.