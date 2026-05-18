Microsoft gibt (teils) nach: Copilot-Taste lässt sich bald umbelegen, doch ein Haken bleibt

Seit dem Herbst 2024 erschien auf neuen Laptops eine ungewohnte Taste: Der dedizierte Copilot-Button sollte euch mit einem Klick zu allen in Windows enthaltenen KI-Features führen und sitzt meist rechts neben der Alt-Gr-Taste.
Das Problem: Auf einigen Geräten ersetzt sie die rechte Strg-Taste oder die Kontextmenü-Taste, was Nutzern mit bestimmten Tastaturgewohnheiten – und insbesondere Menschen, die auf Hilfstechnologien angewiesen sind – den Alltag spürbar erschwert hat.
Microsoft reagiert nun zumindest auf diese Kritik, aber komplett frei programmierbar ist die Taste damit nicht.
Ersetzt die Copilot-Taste die gewohnten Funktionen, gibt es bald den Weg zurück
Bereits seit dem Windows-11-Build 22635.4225 könnt ihr die Copilot-Taste in einem eingeschränkten Rahmen anpassen: Unter »Einstellungen« → »Bluetooth & Geräte« → »Tastatur« lässt sich die Taste so konfigurieren, dass sie die Windows-Suche öffnet oder eine benutzerdefinierte App startet.
- Dabei gilt jedoch eine wichtige Einschränkung, nämlich eine Begrenzung auf Apps im MSIX-Paketformat.
- Programme wie Google Chrome, Mozilla Firefox oder VLC stehen für die Belegung nicht zur Wahl, da sie das MSIX-Format nicht erfüllen.
- Microsoft begründet das mit Sicherheits- und Datenschutzanforderungen, die MSIX-Pakete laut Hersteller per Design einhalten.
Wenn ihr Drittanbieter-Programme oder gar ganze Skripte auf die Copilot-Taste legen wollt, haben wir euch hier eine Anleitung zusammengeschrieben.
Laut einer aktualisierten Support-Seite des Unternehmens wird ein Windows-11-Update, das noch in diesem Jahr erscheinen soll, eine neue Einstellungsoption einführen.
Damit lässt sich die Copilot-Taste künftig auf die rechte Strg-Taste oder die Kontextmenü-Taste umbelegen. Die entsprechende Option soll dann ebenfalls im oben genannten Menüpunkt unter »Einstellungen« → »Bluetooth & Geräte« → »Tastatur« zu finden sein.
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