Jemand hat über 50 Tage lang Grafikkarten-Preise in 15 EU-Shops verfolgt – das zeigen die Daten

Nach der ungeahnten GPU-Preisexplosion scheinen sich die Preise zu stabiliseren – größtenteils. (© AMD)

Rund 126.000 Preislesungen aus neun Ländern, alle sechs Stunden automatisch abgerufen: Was der Nutzer »egudegi« auf dem Hardware-Subreddit veröffentlicht hat, ist wohl eine der umfangreichsten Community-Preisanalysen zum aktuellen GPU-Markt in Europa, der wie alle anderen auch von der Speicherkrise durchgerüttelt wird.

Das auffälligste Ergebnis der Erhebung, die auf Daten von der Webseite Pricesquirrel basiert, ist eine klare Zweiteilung des Markts.

Karten der RTX-5090-Klasse sind seit Launch im Schnitt um drei Prozent teurer geworden – und sollen übrigens noch teurer werden.

Alle anderen Segmente fallen: Beispielhaft liegen die RTX 5060 Ti und die RX 9060 XT laut den Daten jeweils rund neun Prozent unter ihren Ausgangspreisen von Anfang März.

AMDs RX 9070 XT sortiert sich indes bei -7,5 Prozent ein; die RTX 5070 Ti ist wiederum bei -2,1 Prozent gelandet.

1:04:55 Gemeinsam durch die Hardware Krise: Warum die RAM-Knappheit uns ALLE angeht

Autoplay

Deutschland und die Niederlande: Günstigstes Duopol in der EU

Wer in der EU zur günstigsten Quelle greifen will, schaut laut der Analyse fast immer nach Deutschland oder in die Niederlande.

Deutschland war in 48,9 Prozent aller vergleichbaren Produkt-Tages-Kombinationen das günstigste Land, die Niederlande in 42,8 Prozent – zusammen also in 91,7 Prozent aller Fälle.

Frankreich, Finnland, Spanien, Italien und Belgien teilen sich die verbleibenden rund acht Prozent.

Zur Methodik: Die Tier-Vergleiche basieren laut egudegi auf Modellen, die seit Woche eins der Erhebung erfasst werden, weshalb die Stichprobengröße je Tier bei vier bis neun GPUs liegt. Die Richtung der Aussagen sei belastbar, genaue Prozentwerte sollten jedoch nicht überinterpretiert werden. Länderdaten nutzen ausschließlich EUR-Preise bei identischen Modellen in mehreren Märkten.

Allerdings verschiebt sich das Bild beim Blick auf die Trends.

Frankreich hat sich »deutlich verbessert«: Lag der dortige Aufschlag gegenüber dem EU-Tiefstkurs in den ersten 25 Beobachtungstagen noch bei rund 19 Prozent, ist er inzwischen auf etwa zehn Prozent gesunken.

Finnland entwickelt sich hingegen in die entgegengesetzte Richtung – von etwa neun ging es auf rund 14,5 Prozent Aufschlag rauf.

Als mögliche Erklärung für die grundsätzliche Preisführerschaft von Deutschland und den Niederlanden nennt egudegi im Kommentarbereich nicht primär die Mehrwertsteuer, sondern den dichteren Wettbewerb unter Online-Händlern: Beide Märkte hätten deutlich mehr konkurrierende Shops als Frankreich, Finnland oder Spanien, was Preisdruck erzeuge.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Von Kleinstanpassungen und Wochentagen

Ein weiterer Befund aus den Daten lässt auch in die Preispolitik der Händler blicken. Notebooksbilliger – einer der größten deutschen Online-Händler für Hardware – hat laut der Auswertung auf einer einzigen GPU über 15 Tage hinweg 45 verschiedene Preise gesetzt.

Das sind im Schnitt drei Änderungen pro Tag, die der Analyse zufolge alle innerhalb eines Bereichs von unter einem Euro fielen.

Dabei handelt es sich laut egudegi nicht um gezielte Preissenkungen, sondern um algorithmisches »Repricing« – also automatische Anpassungen, die auf Konkurrenzsignale reagieren.

Anfang des Jahres nahm das GPU-Unheil endgültig seinen Lauf – die Zeichen für den Markt standen schon damals auf Kollaps.

Hinzu kommt ein auffälliges Wochentagsmuster:

Donnerstags sind GPUs im Schnitt mit einem Mittelwert von rund 813 Euro über alle rund 18.000 täglichen Messwerte am günstigsten.

Sonntags liegt derselbe Wert bei rund 828 Euro – eine Differenz von etwa 15 Euro, die sich über alle Produkte und Händler hinweg stabil zeigt.

Wer beim Kauf also auf den Wochentag achtet, kann diesen Effekt zumindest der Analyse zufolge gewissermaßen systematisch nutzen.