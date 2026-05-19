Google I/O in fünf Minuten: Alle wichtigen Ankündigungen der Keynote im Überblick

Wenn ihr die Google I/O 2026 verpasst habt, gibt's hier alle wichtigen Infos im Überblick.

Die Google I/O 2026 liegt hinter uns: Wie gewohnt führte Alphabet-CEO Sundar Pichai durch die Entwicklerkonferenz, die auch in diesem Jahr mit zahlreichen Neuankündigungen aus der Welt der KI-Features gespickt war.

Mit rund zwei Stunden an (nahezu) durchgängigen Reden hatte die Live-Übertragung aber auch eine ordentliche Dauer – falls ihr den Schnelldurchlauf vorzieht, haben wir alle wichtigen Neuerungen im folgenden Überblick zusammengefasst.

0:59 Sieht so die Zukunft von Handys aus, die schon da ist? Wie Google euer Handy mit Gemini Intelligence stark umkrempelt

Autoplay

Konversation mit KI: Ask YouTube und Docs Live

In den vergangenen Monaten hat Google viel Wert auf »konversationfähige KI« gelegt. In diesem Kontext gibt es zwei Neuzugänge:

Ask YouTube bringt die aktuelle Art der Google-Suche zur Videoplattform: Nutzer können hier wie mit einem Chatbot reden und so nach passenden Videos zum jeweiligen Thema suchen. Der Start ist im Sommer 2026 auf die USA beschränkt.

bringt die aktuelle Art der Google-Suche zur Videoplattform: Nutzer können hier wie mit einem Chatbot reden und so nach passenden Videos zum jeweiligen Thema suchen. Der Start ist im Sommer 2026 auf die USA beschränkt. Docs Live erlaubt es euch hingegen, Dokumente per Google Docs (und weiteren Apps des Unternehmens) per Sprachbefehl zu bedienen. Googles Beispiel auf der I/O-Vorstellung veranschaulichte das an der Generierung einer Rede von Grund auf.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Nächster Anlauf der KI-Agenten: Google-Suche und Gemini 3.5 Flash

Die KI-Übersicht, die euch standardmäßig bei jeder Google-Suchabfrage eingeblendet wird, wird funktional ausgeweitet.

Die neue Suchleiste soll euer Vorhaben » über die Auto-Vervollständigung hinaus « erkennen und euch so auf Fragen bringen, an die ihr vorher vielleicht nicht gedacht habt.

« erkennen und euch so auf Fragen bringen, an die ihr vorher vielleicht nicht gedacht habt. Der Rollout der überarbeiteten Google-Suche ist laut dem Unternehmen bereits erfolgt – global und sowohl für Desktop als auch Mobile.

Für all diejenigen unter euch, die überhaupt keine Lust auf die KI-Übersicht haben, haben wir zwei Wege zusammengestellt, wie ihr das bei euren Google-Suchen abstellen könnt.

Zudem ziehen KI-Agenten in die Suchleiste ein. Dieser soll in der Lage sein, eure Anfragen nach Komplexität zu ordnen und in einer einfachen Übersicht zu beantworten; anschließend sollt ihr mit weiterführenden Aktionen euren Prozess abschließen können.

Die KI-Agenten sind allerdings zunächst für Abonnenten von Google AI Pro und Ultra vorgesehen.

Wann weitere Tarifstufen (und die kostenfreie Variante) freigeschaltet werden, ließ Google offen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Google nutzte die Keynote auch für die Vorstellung des neuesten KI-Modells. Statt des (zumindest teilweise) erhofften Gemini 4.0 wurde es aber »nur« Gemini 3.5 Flash, also eine neue Version des Basismodells.

Bahnbrechende Neuerungen sind hier nicht zu berichten. Google verspricht immerhin, dass man »vier Mal schneller als vergleichbare Modelle« sein möchte.

Hinzu kommt Gemini Omni Flash: Effektiv handelt es sich dabei um eine etwas umfassendere Möglichkeit, Videos zu generieren. So kann Omni nicht nur per Text, sondern auch aus Fotos, Video- und Audiodateien Neues erzeugen. Allerdings ist der Zugang auf zahlende Kunden beschränkt.

Gemini Spark: Der »24/7«-Agent

Mit »Spark« präsentierte Google einen eigenen Angaben zufolge »rund um die Uhr verfügbaren persönlichen KI-Agenten«, der auf Basis des erwähnten Gemini 3.5 arbeitet und das Antigravity-Framework verwendet.

Googles Versprechen: Spark soll eine signifikante Änderung für Gemini sein, denn statt der Beantwortung einfacher Fragen soll der KI-Agent »ein aktiver, mitdenkender Partner« sein.

Der Vorteil gegenüber anderen Agenten: Als cloudbasiertes Modell soll Spark auch weiterarbeiten können, wenn etwa der Laptop heruntergefahren wird.

Zum Start der Funktion soll Spark etwa mit wiederkehrenden Aufgaben umgehen können. Ihr sollt auch eigene Tasks »beibringen« können – also, sobald der KI-Agent auch offiziell verfügbar wird. Angekündigt wurde Spark nämlich lediglich in einer Beta für zahlende Ultra-Abonnenten in den USA.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Sneak Peek auf die smarten Brillen

Zu guter Letzt hat Google auch noch eine kleine Vorschau auf smarte Brillen gegeben, die seit geraumer Zeit in Arbeit sind. Der Fokus liegt auf sogenannten »Audio Glasses«.

Statt eines Bildschirms setzen die in Zusammenarbeit mit den Designern Gentle Monster und Warby Parker sowie Samsung konzipierten Brillen auf Lautsprecher, Kamera und Mikrofon.