1.000 Hz – nativ: LGs neuer Full-HD-Monitor durchbricht eine Schallmauer

Der LG UltraGear 25G590B ist (laut Hersteller) der weltweit erste Full-HD-Gaming-Monitor mit nativem 1.000-Hz-Panel. (© LG)

Seit Jahren klettern die Bildwiederholfrequenzen von Gaming-Monitore in Bereiche, die fast schon absurd klingen. Wurden einst noch 360 oder gar 240 Hertz mit »Wer braucht das?« abgekanzelt, machen die Hersteller mit ihrer Jagd nach neuen Rekordzahlen unbeirrt weiter.

Am 19. Mai 2026 hat LG Electronics die vierstellige Marke offiziell geknackt: Mit dem UltraGear 25G590B stellt der südkoreanische Konzern den (nach eigenen Angaben) weltweit ersten Full-HD-Gaming-Monitor mit nativem 1.000-Hz-Display vor.

55:48 Gaming-Monitore: Führt an OLED kein Weg mehr vorbei?

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LG UltraGear 25G590B: Die wichtigsten Specs im Überblick

Die Full-HD-Bezeichnung macht es schon offensichtlich: Der UltraGear 25G590B setzt auf keine Tricks wie einen Dual-Mode, um auf die vollen 1.000 Hertz zu kommen.

Stattdessen packt der Gaming-Monitor diese Frequenz in nativer Auflösung von 1.920 × 1.080 Pixel.

Die notwendigen Fps dürften hierfür indes nur sehr ausgewählte Kombinationen an Hardware und Spielen erreichen (zumindest, wenn wir Frame Generation komplett ignorieren).

Anekdotisch fällt uns da etwa League of Legends mit einer RTX 4090 ein, die problemlos auf vierstellige Fps-Zahlen kommt – LG selbst sieht solche E-Sports-Titel auch als Zielgruppe für die schwindelerregenden Zahlen an.

Auf technischer Ebene gehört das 24,5 Zoll große Panel des UltraGear 25G590B dem »Advanced IPS«-Ty an.

In der Pressemitteilung verspricht LG durch eine aufgebrachte Folie eine konsistente Farbwiedergabe mit reduzierten Reflexionen.

Hinzu kommt LGs »Motion Blur Reduction Pro«: eine Technologie, die schnell bewegte Objekte schärfer darstellen und das Verfolgen von Zielen in FPS-Titeln verbessern soll.

Auf der KI-Seite (natürlich darf die nicht fehlen) sind zwei Funktionen an Bord: »AI Scene Optimization« passt Bildeinstellungen nach eigenen Angaben automatisch an das erkannte Spielgenre an; »AI Sound« soll in Verbindung mit kompatiblen Headsets räumlicheres Audio und klarere Kommunikation im Spiel ermöglichen.

Beide Features laufen direkt auf dem Gerät – eine Cloudanbindung ist laut der Pressemitteilung nicht erforderlich.

Nils durfte in seinem jüngsten Test die andere Seite der Zahlenjagd erleben: Sein erstes Mal mit einem 6K-Monitor hinterließ aber mehr Verwirrung als luftige Freude.

Einen Preis für den LG UltraGear 25G590B hat das Unternehmen bislang nicht kommuniziert. Der Marktstart ist für die zweite Jahreshälfte 2026 in ausgewählten Regionen geplant, weitere Märkte sollen im Jahresverlauf folgen.