AMD tut's angeblich schon wieder: Neue X3D-CPU der letzten Generation im Anmarsch

AMDs AM5-Plattform bekommt angeblich Zuwachs – aus der vergangenen Generation.

AMD bereitet angeblich erneut einen neuen Prozessor vor – und dieses Mal geht es nicht um die aktuelle Ryzen-9000-Generation.

Stattdessen geht es um einen potenziellen Ryzen 7 7700X3D, der laut dem Leaker »chi11eddog« untwerwegs sein und sich direkt unter dem nach wie vor so populären 7800X3D einsortieren soll.

0:45 »Die Legende ist unschlagbar«: AMD stellt den Ryzen 7 9800X3D offiziell vor

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Ryzen 7 7700X3D: Weniger Takt – und kleinerer Preis?

Dem Leak zufolge soll der gemutmaßte Ryzen 7 7700X3D in beinahe allen Daten identisch zum erwähnten Ryzen 7 7800X3D ausfallen.

Damit würden auch hier acht Kerne aufwarten, die mitsamt 96 MByte L3-Cache – davon 64 MByte 3D-V-Cache – ausgestattet sind. Die TDP soll klassentypisch bei 120 Watt liegen.

Der einzige Unterschied ist demnach die Taktrate: Von 4,2 GHz Basistakt geht es runter auf glatte 4 GHz; im Boost sollen 4,5 statt maximal 5 GHz beim 7700X3D vorliegen.

Angesichts der Bezeichnung als 7000er-CPU dürfte auch hier der AM5-Sockel vorliegen, den AMD ohnehin noch einige Jahre unterstützen möchte.

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Ob dieser Ryzen 7 7700X3D direkt im Handel zu haben sein wird oder es sich lediglich um eine OEM-Variante handelt, geht es aus dem Leak nicht hervor. Ebenso unklar ist der Preis, den AMD für diese CPU ansetzen will.

Zumindest in Spielen könnte eine solche CPU (bei vernünftiger UVP) Sinn ergeben: Der Ryzen 7 7800X3D liegt dank des 3D-V-Caches in Gaming-Benchmarks auch vor aktuellen Zen-Modellen wie dem Ryzen 7 9700X.

Damit ein solcher Ryzen 7 7700X3D aber auch zu einer preislich attraktiven Alternative wird, müsste er zwangsläufig aktuelle Preise des Ryzen 7 7800X3D unterbieten.

Zum Zeitpunkt der Artikelveröffentlichung liegt dieser Wert bei 333 Euro – ob AMD die CPU aber für 300 Euro (oder gar weniger) anbietet, bleibt abzuwarten.