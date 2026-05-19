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Stranger Things: Hat Eleven überlebt oder ist sie tot? Die Serien-Chefs enthüllen die Wahrheit ... in 20 Jahren

Fans von Stranger Things zweifeln fleißig darüber, ob Elfie das Finale überlebt hat oder gestorben ist. Matt und Ross Duffer witzeln, wann wir mit der Auflösung rechnen dürfen.

Profilbild von Vali Aschenbrenner

Vali Aschenbrenner
19.05.2026 | 18:21 Uhr

Das Finale von Stranger Things bleibt in Bezug auf das Schicksal von Elfie bewusst vage. Bildquelle: Netflix Das Finale von Stranger Things bleibt in Bezug auf das Schicksal von Elfie bewusst vage. Bildquelle: Netflix

Mit Stranger Things ist es nach knapp 10 Jahren aus und vorbei: Ende 2025 startete die fünfte und letzte Staffel bei Netflix, doch statt kollektiver Begeisterung machte sich vor allem große Enttäuschung breit. Über die finalen Folgen wurde viel diskutiert – ganz konkret auch, ob Serien-Heldin Eleven (Millie Bobby Brown) noch lebt oder tatsächlich gestorben ist.

Eine endgültige Antwort gibt es darauf aktuell nicht. Mehrere Indizien sprechen jeweils für die eine oder andere Variante. Und auch die Cast-Mitglieder werden sich nicht so recht einig, ob Elfie nach dem Sieg über Vecna weiterleben darf.

Ob Elfie lebt oder gestorben ist, erfahren wir 2046

Lösen die Duffer-Brüder das Rätsel jemals auf? Zu Gast beim Happy-Sad-Confused-Podcast scherzen die Serien-Chefs zumindest darüber. Anfangs versucht Host Josh Horowitz noch, die Wahrheit aus ihnen herauszukitzeln, allerdings ohne Erfolg. 

Die Brüder reichen ihm aber einen Olivenzweig und versprechen: Sollten sie in genau 20 Jahren nochmal in dem Podcast auftreten dürfen, bekommen wir die Antwort.

Wenn wir in 20 Jahren nochmal mit dir sprechen [lacht]. [Und wenn sich die Leute] dann überhaupt noch dafür interessieren … ich meine, ich hoffe es! Ich hoffe, dass den Leuten [Stranger Things] dann noch etwas bedeutet.

Video starten 1:34 Stranger Things: Der offizielle Trailer zu Staffel 5

Es wäre übrigens nicht das erste Mal, dass ein vage gehaltenes Serien-Finale nach so langer Zeit aufgelöst wird. 2021 lüftete Sopranos-Showrunner David Chase nach 14 Jahren das Schicksal von Tony Soprano (James Gandolfini) im Gespräch mit TheHollywoodReporter auf, das in den letzten Momenten der letzten Episode der Interpretation des Publikums überlassen wurde.

Vielleicht nehmen sich Ross und Matt Duffer daran ja ein Beispiel und halten ihr Versprechen.

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Übrigens: Die finale Staffel von Stranger Things wurde von kritischen Fans ebenso mit dem enttäuschenden Abschluss von Game of Thrones verglichen.

Mit einem ähnlichen Problem schlägt sich gerade die fünfte und letzte Staffel der Prime-Video-Produktion The Boys herum.

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