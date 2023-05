Google Pixel Fold überraschend angekündigt, so sieht das faltbare Handy aus

Das Google Pixel Fold wurde offiziell angekündigt. (Quelle: Google)

Google lässt wie aus dem Nichts die Katze aus dem Sack und präsentiert offiziell das Pixel Fold, das erste Falt-Handy des Herstellers. Bis auf ein Kurzvideo zum Aussehen spart sich der Suchmaschinen-Riese die Details für die Google I/O am 10. Mai auf.

Dem Video sind immerhin kleine Informationen zu entlocken.

So sieht das Google Pixel Fold aus

Die zahlreichen Gerüchte im Vorfeld haben sich hinsichtlich des Designs größtenteils bewahrheitet. Auf der Rückseite des Foldables verbaut Google eine Triple-Kamera.

Hier seht ihr das Falt-Handy in seiner ganzen Pracht:

Das Kamera-Setup ähnelt den bisherigen Pixel-Smartphones von Google, ragt aber nicht auffällig aus dem Gehäuse hervor.

Bei dem Display könnte es sich tatsächlich um einen 5,8-Zoll-Bildschirm handeln, der sich zu einem 7,6-Zoll-Tablet aufklappt. Das Fold 4 von Samsung kommt auf 6,2 Zoll respektive 7,6 Zoll.

Gerüchten zufolge soll das Pixel Fold mit dem Tensor G2-Chip ausgestattet sein, der bereits in der Pixel 7-Serie verbaut wird.

Zur Seite stehen dem Chip wohl 12 GByte Arbeitsspeicher sowie wahlweise 256 GByte oder 512 GByte Festplattenspeicher. Als Farboptionen stehen in der Gerüchteküche Schwarz und Weiß auf der Karte.

Endgültige Details zu den Specs erfahren wir endlich auf der Google I/O am kommenden Mittwoch, den 10. Mai.

Google Pixel Fold: Der Preis wird hoch sein

Bisher vereint ein Umstand (nahezu) alle Falt-Smartphones: der Preis. Dieser wird für das kommende Google Pixel Fold wohl ähnlich hoch ausfallen. Gemunkelt wird über ein Preisschild von stolzen 1700 US-Dollar.

Damit würde sich das Handy in der Reihe der teuren Foldables trotzdem noch hinten anstellen. Das Galaxy Z Fold 4 von Samsung startete 2022 mit einem Preis von 1800 Euro.

Ob Google das Falt-Handy hierzulande ebenfalls mit einem derart hohen Preis anbietet, erfahren wir in wenigen Tagen.

Neben dem Pixel Fold erwartet uns auf der Entwicklerkonferenz sehr wahrscheinlich das Pixel 7a, das Pixel Tablet sowie die Vorstellung von Android 14.

Das Google Pixel Fold ist jetzt offiziell angekündigt und in einem ersten Video zu sehen. Was haltet ihr von dem kommenden Falt-Handy aus dem Hause Google? Habt ihr Interesse an dem Gerät oder jagt euch der womöglich sehr hohe Preis davon? Was haltet ihr generell von Falt-Smartphones? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!