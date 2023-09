Google Maps bekommt farbenfrohes Design spendiert und wird mit Apple Maps verglichen

Google Maps erhält neue Ferbpalette. (Quelle: prima91 - stock.adobe.com)

Google passt ihre Navigations-App an und verpasst dem alten Karten-Design einen neuen Anstrich, wie 9To5Google berichtet.

Mit dabei ist eine neue Farbpalette für die Karte, die bei einigen schon jetzt Vergleiche mit Apple Maps hervorrufen. Neben 9To5Google behauptet das zum Beispiel auch Android Police. Doch macht euch am besten selbst einen Eindruck.

Neue Farbpalette

Die auffälligsten Veränderungen beziehen sich wohl auf die neuen Farben in Google Maps.

Das Blau für Gewässer ist jetzt viel heller als zuvor und hat einen leichten Grünstich. Mitunter ein Grund für die Vergleiche zu Apple Maps.

Naturgebiete wie Parks und Wälder werden jetzt in einem deutlich dunkleren Grün mit Blaustich dargestellt.

Auch Straßen werden dunkler. Sie sind nun grau statt weiß und heben sich dadurch stärker von beispielsweise Wohngebieten ab. Für thematische Einheitlichkeit sind Hauptstraßen dunkelgrau anstelle von gelb. Auch hier zeigt sich die Ähnlichkeit zu Apple Maps.

Altes Google Maps (links), neues Google Maps (mittig) und Apple Maps (rechts). (Bild: 9To5Google)

Doch nicht alles ändert sich: Gelb/Beige wird weiterhin verwendet, wahrscheinlich um belebte Gebiete hervorzuheben. Der dunkle Modus scheint unverändert zu sein und bleibt dunkler als bei Apple Maps.

In anderen Bereichen der Benutzeroberfläche verwendet Google Maps eine dunklere Schattierung von Grün für die wichtigsten Informationen.

Trotz der eher geringfügigen Veränderungen macht Google Maps durchaus den Eindruck, einen neuen Anstrich bekommen zu haben. Große Veränderungen im Bereich Benutzeroberfläche blieben allerdings aus.

Altes Google Maps (links), neues Google Maps (mittig) und Apple Maps (rechts). (Bild: 9To5Google)

Laut den nicht näher genannten Quellen von 9To5Google werden diese Änderungen bereits auf Android-Geräten ausgerollt. Doch noch haben nur wenige das Update erhalten. Google befindet sich möglicherweise noch in der Testphase und könnte noch Änderungen vor einer breiteren Einführung vornehmen.

Google Maps geht allerdinsg auch ganz anders:

Die Welt von 1587 bei Google zu betrachten ist einfach nur der Wahnsinn

Denkt ihr, dass sich Google Maps jetzt mehr an Apple Maps orientiert? Oder ist das alles nur ein Zufall? Und abgesehen davon: Wie gefällt euch das neue Design? Hattet ihr je Probleme damit, die Karte zu lesen? Immerhin sollen die grauen Straßen für eine bessere Lesbarkeit sorgen. Würdet ihr euch wünschen, dass sich Google noch mehr oder eher weniger an Apple orientiert? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!