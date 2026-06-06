Der Release von Star Wars: Zero Company ist plötzlich näher als gedacht, es gibt frisches Gameplay und eine neue Perspektive auf die Klonkriege

3:08 Star Wars Zero Company: Das neue Taktik-Rollenspiel hat endlich einen Release-Termin

Endlich gibt es handfeste Neuigkeiten für alle Taktik-Fans unter euch: Electronic Arts und Entwickler Bit Reactor haben das offizielle Release-Datum für Star Wars Zero Company bekannt gegeben.

Wenn ihr schon immer eine unkonventionelle Truppe aus Spezialisten durch die dreckigen und düsteren Ecken der Klonkriege kommandieren wolltet, solltet ihr euch den Spätsommer im Kalender rot anstreichen. Wir fassen für euch zusammen, was das neue Strategiespiel zu bieten hat.

Taktik in den Schatten der Klonkriege

In Star Wars Zero Company übernehmt ihr die Rolle von Hawks, einem ehemaligen Offizier der Galaktischen Republik. Eure Aufgabe ist es, die sogenannte Kompanie Null anzuführen – einen bunten, aber hochgefährlichen Trupp aus Profis, die aus allen Ecken der Galaxis stammen. Zu eurer Truppe gehören unter anderem ein waschechter Klonsoldat, eine kampferprobte Mandalorianerin aus dem uralten Verminoth-Clan sowie eine Jedi-Padawan.

Gemeinsam tretet ihr gegen einen Separatisten-Kult an, der sich Unendliche Spirale nennt und von der mysteriösen Kundri Fathom angeführt wird. Das Spiel verspricht eine komplett Story, die euch die Klonkriege aus einer bisher viel raueren Perspektive zeigt.

Zwischen den rundenbasierten Gefechten zieht ihr euch in eure Operationsbasis zurück. Hier rekrutiert ihr neue Agenten, rüstet eure Anlagen auf, besorgt frische Ausrüstung und plant am Holotisch eure nächsten Missionen.

Eine dynamische Galaxiskarte mit über 150 Planeten sorgt dafür, dass sich eure Entscheidungen spürbar auf den Verlauf der Kampagne auswirken. Auf dem Schlachtfeld könnt ihr zudem die Beziehungen eurer Charaktere untereinander stärken und so mächtige Unterstützungsfähigkeiten und Crosstraining-Vorteile freischalten.

Greg Foertsch, CEO und Creative Director bei Bit Reactor, beschreibt die Vision des Entwicklerteams so:

»Unser Team hat alles in Zero Company gesteckt, was wir an Star Wars lieben. Mutige Charaktere, starkes Storytelling, beeindruckende Schauplätze und die emotionale Tiefe hinter den Konflikten in Star Wars haben uns geholfen, ein Erlebnis zu schaffen, das das Taktikgenre durch eine Kombination von vielschichtigem Gameplay und filmischer Eleganz voranbringt.«

Release und Vorbestellungen

Lange müsst ihr euch nicht mehr gedulden. Star Wars Zero Company erscheint am 27. August 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Vorbestellungen sind ab sofort möglich, z. B. auf Steam.

Neben der Standard Edition gibt es auch eine Deluxe Edition, die euch kosmetische Extras wie zwei zusätzliche Kosmetik-Packs und spezielle Waffen-Designs im Klonkriegs-Look beschert. Alle Vorbesteller erhalten zudem Zugriff auf das Kosmetik-Pack »Kristalliner Astromech«, das euren Droiden-Begleitern einen neuen Look verpasst.