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Unfassbar schöne Cyberpunk-Kulisse und wuchtige Nahkämpfe: Das gefeierte Stellar Blade überrascht auf dem Summer Game Fest mit einem Sequel

Ein neues Sci-Fi-Highlight wurde auf dem Summer Game Fest angekündigt, sieht absolut fantastisch aus und kommt direkt für den PC.

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Dennis Zirkler
06.06.2026 | 01:12 Uhr

Video starten 3:30 Ein Traum für Cyberpunk-Fans: Stellar Blade Bloodrain haut uns mit irre schicker Grafik um

Das Summer Game Fest 2026 hat einen echten Grafikkracher geliefert: Entwickler Shift Up hat offiziell eine Fortsetzung zum 2024 erschienenen Action-Hit Stellar Blade angekündigt. Das neue Abenteuer trägt den düsteren Namen Stellar Blade Bloodrain und bringt im ersten Trailer direkt die stylische Action zurück, die den Vorgänger so beliebt gemacht hat.

Doch die spannendste Neuigkeit dürfte für viele von euch gar nicht das Spiel selbst sein, sondern die Plattformen, auf denen es erscheinen wird.

Neue Wege ohne Sony

Beim Release des ersten Stellar Blade trat Sony Interactive Entertainment noch als Publisher auf. Die Folge: Das Spiel erschien zunächst als waschechter Exklusivtitel für die PlayStation 5 und fand erst ein gutes Jahr später seinen Weg auf den PC.

Für Stellar Blade Bloodrain ändert das südkoreanische Entwicklerstudio nun komplett die Strategie. Shift Up hat eine hauseigene Publishing-Abteilung gegründet und wird die Veröffentlichung des Sequels selbst in die Hand nehmen.

Für euch bedeutet dieser Schritt erfreuliche Nachrichten. Da das Studio nicht mehr an die vertraglichen Exklusivitäts-Deals von Sony gebunden ist, wird Bloodrain zum Launch für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen.

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Ein langer Weg bis zum Release

Einen Haken hat die großartige Ankündigung allerdings: Shift Up hat im Rahmen des Events direkt klargestellt, dass sich Stellar Blade Bloodrain noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase befindet. Der gezeigte Debüt-Trailer sollte lediglich als Lebenszeichen und Bestätigung dienen, dass die Arbeiten auf Hochtouren laufen.

obald es erste handfeste Gameplay-Szenen oder einen groben Zeitraum für die Veröffentlichung gibt, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Bis dahin bleibt euch genügend Zeit, um im Vorgänger noch einmal eure Kombos zu perfektionieren.

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