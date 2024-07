Google Maps: Tool zeigt, wie oft ihr an welchem Ort wart

Google Maps-Tool visualisiert eurer Bewegungsprofil mit einer Heatmap. (Bild: microstock77 über Adobe Stock)

Vor allem auf Android-Geräten werden Standortinformationen regelmäßig an Google-Server übermittelt. Google nutzt diese Daten für verschiedene Zwecke, unter anderem, um bereits besuchte Orte in Google Maps anzuzeigen.

Das neue Tool Location History Visualizer visualisiert diese Daten jetzt auf einer Karte als sogenannte Heatmap. Eine Heatmap nutzt Farben, um Häufigkeit darzustellen.

Aber Achtung: Der Prozess verlangt, dass ihr die Funktion nicht deaktiviert habt. Zudem müsst ihr eure Daten manuell exportieren und auf einer Webseite hochladen. Wie das geht, erfahrt ihr am Ende des Artikels.

Die auf OpenStreetMap-basierende Karte zeigt genau an, wo ihr euch am meisten aufgehalten habt. Wohnort, Arbeitsplatz und andere Orte, an denen ihr euch oft aufhaltet, werden Dunkelrot dargestellt. Orte, an denen ihr nur einmal wart, in grüner Farbe.

Leider endet hier auch schon die Funktionalität. Welcher Ort sich unter einem Punkt auf der Heatmap befindet, verrät Location History Visualizer nicht.

So geht ihr vor, um Location History Visualizer zu nutzen

Das Tool zeigt euch alle Orte an, an denen ihr euch aufgehalten habt.

Öffnet die Google Datenexport Webseite. Wählt hier nur Standortverlauf (Zeitachse) aus. Aktiviert nun den Button »Nächster Schritt« am Ende der Seite. Klickt auf »Export erstellen«, um den Prozess abzuschließen.

Google sendet euch darauf eine E-Mail mit einem Downloadlink.

Aktiviert in dieser den Downloadlink. Gebt auf der Webseite eurer Google-Passwort ein.

Der Download sollte automatisch starten. Wenn nicht, könnt ihr auf Download klicken, um ihn zu starten.

Klickt mit der rechten Maustaste auf die heruntergeladene Datei und wählt »Alle extrahieren« aus. Bestätigt den Prozess und wartet, bis er abgeschlossen ist. Öffnet jetzt die Location History Visualizer Webseite. Klickt auf »Choose file«. Wählt die Datei records.json aus. Gebt eine E-Mail-Adresse im nächsten Schritt ein.

Location History Visualizer zeigt euch nun eine Heatmap eurer Aktivitäten an.

Habt ihr den Standortverlauf an oder aus auf euren Smartphones? Würdet ihr ein Tool wie dieses nutzen? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar!