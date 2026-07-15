Das größte Karten-Update seit 10 Jahren: Google Maps bekommt schnellere Routen, neue Ansicht und mehr

Google rollt gleich zwei neue große Features für Google Maps aus. (Bildquelle: Google)

Viele Autofahrer kennen ihn: diesen Moment der Panik auf den letzten Metern, wenn das Navi plötzlich ungenau wird, die richtige Abfahrt unklar ist oder weit und breit kein Parkplatz in Sicht scheint. Doch damit soll jetzt Schluss sein.

Wie Google in einem aktuellen Blogpost ankündigt, bekommt die hauseigene Google-Maps-App das größte Navigations-Update seit über einem Jahrzehnt.

Mit der neuen »Immersiven Navigation« und der Gemini-Funktion »Ask Maps« kündigt Google gleich eine neue Ära der Routenplanung an. Sie soll das Autofahren dank neuer 3D-Ansichten, intelligenter Alternativrouten und Park-Empfehlungen stressfreier machen.

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»Ask Maps«: Die Karte wird zum persönlichen KI-Assistenten

Die Zeiten, in denen Autofahrer mühsam nach einzelnen Stichworten wie »Kaffee« oder »Parken« suchen mussten sollten mit dem Update vorbei sein. Auch wenn die Suche bestehen bleibt, sollen Autofahrer künftig vor allem auf »Ask Maps« für Informationen zugreifen.

Google integriert seine Gemini-KI direkt in die App, um mit natürlicher Sprache wichtige Informationen zu erhalten.

So sollen Aufforderungen wie »Mein Akku ist fast leer – wo kann ich mein Handy laden, ohne in einer langen Schlange auf einen Kaffee warten zu müssen« prompt von der KI beantwortet werden.

Die KI soll dabei die eigenen Vorlieben berücksichtigen. Google gibt an, dass vergangene Suchen sowie gespeicherte Orte in Google Maps von der KI für Vorschläge verwendet werden. Hat ein Nutzer in der Vergangenheit vor allem nach veganen Restaurants gesucht, wird die KI dies bei Anfragen berücksichtigen.

»Immersive Navigation« soll die Navigation verbessern

Während die KI-Integration vor allem die Planung und Suche verbessern soll, richtet sich das zweite große Update an alle Autofahrer. Mit der sogenannten »Immersive Navigation« bekommt das Fahrerlebnis laut Google das größte Upgrade seit über zehn Jahren.

Die Navigations-Karte zeigt hierbei die Route in einer detaillierten 3D-Ansicht an: Gebäude, Fahrspuren, Ampeln und sogar Zebrastreifen sollen exakt hervorgehoben werden. Auch die Roboter-Stimme hat ausgedient. Google Maps soll in Zukunft »eher wie ein enger Freund auf dem Beifahrersitz« agieren. Statt sturer Meter-Angaben soll es jetzt bessere Informationen wie »Fahren Sie an dieser Ausfahrt vorbei und nehmen Sie die nächste« geben.

Bei der Routenwahl soll die App zudem transparenter werden. Bei Alternativrouten sollen in Zukunft die Vor- und Nachteile besser hervorgehoben werden.

Auch bei der Parkplatzsuche soll Google Maps hilfreicher werden. Kurz vor der Ankunft sollte Maps genau zeigen, wo sich der Haupteingang des Ziels befindet, auf welcher Straßenseite man aussteigen sollte und wo der nächste freie Parkplatz ist.

Wie so oft, erfolgt die Verteilung schrittweise. Die neue KI-Suche »Ask Maps« startet aktuell in den USA und in Indien für Android und iOS. Die »Immersive Navigation« wird ab sofort in den USA für Android, iOS, Apple CarPlay, Android Auto und Autos mit integriertem Google-System ausgerollt.

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Wann genau das Update nach Deutschland kommen wird, ist noch nicht bekannt.

Nun ist eure Meinung gefragt. Nutzt ihr Google Maps zur Navigation oder bevorzugt ihr einen anderen Weg? Schreibt uns dazu gerne unten einen Kommentar.