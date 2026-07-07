Konkurrenz zu Lieferando, Uber Eats und Co.? Google Maps könnte bald euer Essen bestellen

Per Google Maps Essen über Gemini bestellen zu lassen, könnte schon bald Realität werden. (Bildquelle: microstock77 über Abobe Stock)

Vom vollständigen Routenplaner zum persönlichen digitalen Butler: Google baut die KI-Fähigkeiten in Google Maps offenbar weiter aus, um künftig nicht mehr nur Restaurants zu empfehlen, sondern auch den Bestellvorgang zu übernehmen.

Das Tech-Magazin Android Authority ist bei einer tiefergehenden Analyse der aktuellen Google-Maps-Version für Android auf eine Erweiterung der KI-gestützten »Ask Maps«-Funktion gestoßen.

Auch wenn das Feature in der aktuellen Version noch nicht freigeschaltet ist, zeigen die frisch entdeckten Texte im Code der Anwendung: Schon bald könnte Google Maps in der Lage sein, mithilfe von Gemini Essen zu bestellen.

0:26 Google Maps - verbesserte Wegbeschreibung in Echtzeit

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Was der Code-Fund genau verrät (und was nicht)

Dass es sich hierbei nicht um ein bloßes Gerücht handelt, beweist der tiefe Blick in den Quellcode der App. Das Team von Android Authority hat in der Android-Version 26.27.00.941319029 von Google Maps ganz konkrete Code-Zeilen (sogenannte Strings) entdeckt, die wohl für die Einführung des neuen Features gedacht sind.

Neben dem klaren Aufruf »Ask Maps to order food« (Frag Maps, um Essen zu bestellen) findet sich ein erklärender Textblock im Code, der das Versprechen der neuen Funktion auf den Punkt bringt: "Sag, worauf du Lust hast, entdecke lokale Favoriten und Maps bestellt für dich – sogar von unterwegs."

Ob Google hier nur die Weiterleitung zu bekannten Lieferdiensten übernimmt oder selbst die Bestellung übernimmt, geht nicht eindeutig hervor.

Generell dürfte der Bestellvorgang in der Praxis wie folgt aussehen:

Per Sprachbefehl oder Texteingabe teilt man Gemini mit, was man essen möchte, sowie weitere Details.

Gemini analysiert über »Ask Maps« (im Deutschen oft »Frag Maps«) den Befehl, etwaige Vorlieben, den Standort und bei einer Fahrt die aktuelle Route, um Optionen aufzuzeigen.

Der Bestellvorgang wird schließlich nach Auswahl einer passenden Option von der KI angestoßen.

Im Idealfall ist das bestellte Essen dann genau zu dem Zeitpunkt abholbereit, an dem man am Restaurant vorbeifährt.

Technisch gibt es aber noch offene Fragen. So ist es unklar, ob der Prozess über die Google Cloud oder spezielle Hardware des Smartphones ablaufen wird. Zudem gibt es noch keine Angaben zu der Anbindung von Google Maps mit den Restaurants.

Google könnte hierbei mit Lieferdiensten kooperieren oder eine Technologie wie Google Duplex wiederbeleben, bei der KI schon 2018 per Telefon Aufgaben autonom erledigt hat.

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Google selbst hat sich zu dem neuen Feature bisher nicht geäußert. Ob und wann es in einer finalen Version von Maps ausprobiert werden kann, steht demnach ebenfalls noch in den Sternen.

Jetzt ist eure Meinung gefragt. Bestellt ihr bereits fleißig über Lieferapps oder bevorzugt ihr den direkten Kontakt zum Restaurant? Würdet ihr solch ein Google-Maps-Feature nutzen? Schreibt uns dazu gerne unten einen Kommentar.