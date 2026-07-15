Was im Januar noch dementiert wurde, scheint nun doch einzutreffen: namhafter Handyhersteller soll in Europa vom Markt verschwinden

OnePlus soll einem Bericht zufolge vor dem Aus stehen. (Bild: OnePlus)

Nachdem es schon im Januar 2026 erste, damals aber noch dementierte Gerüchte gab, scheint das Ende der Smartphone-Marke OnePlus nun doch tatsächlich bevorzustehen.

Bereits verkaufte Geräte sollen dennoch weiter unterstützt werden.

OnePlus soll vor dem Aus stehen

Das berichtet zumindest das Magazin WinFuture unter Berufung auf eigene, interne Quellen. Demnach sollen OnePlus und die Mutterfirma Oppo noch in dieser Woche grundlegende Änderungen in der Strategie verkünden.

Dazu soll eben auch der Rückzug der OnePlus-Marke aus dem europäischen und dem nordamerikanischen Markt gehören. In Zukunft möchte Oppo dort wohl selbst mehr Präsenz zeigen. In den vergangenen Jahren hatten sich die Modelle von OnePlus und Oppo schon stark geähnelt.

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Die genauen Gründe für den Rückzug werden nicht genannt. Gut möglich, dass Oppo die eigenen Ressourcen einfach stärker bündeln und nicht mit sich selbst in Konkurrenz treten möchte.

Der Smartphone-Markt ist in den letzten Jahren vor allem durch den starken Aufschwung chinesischer Hersteller wie Xiaomi nochmal umkämpfter geworden. Eine gute Positionierung ist da wichtig und mit zwei verschiedenen Marken natürlich schwieriger.

OnePlus hatte den Markt 2014 mit dem OnePlus One betreten und konnte sich schnell den Ruf als günstige, aber stark ausgestattete Alternative zu den dominierenden Flaggschiff-Modellen von Apple und Samsung erarbeiten.

Wie geht es weiter? Erst einmal muss abgewartet werden, ob sich die Meldung tatsächlich bewahrheitet. Sollte dies der Fall sein, dürften die bestehenden Produkte in den kommenden Wochen und Monaten abverkauft werden. Schon jetzt sind die Bestände in Europa aber ziemlich erschöpft.

Laut WinFuture werden schon verkaufte Geräte bis zum Ende des jeweiligen Lebenszyklus mit neuen Updates versorgt. Wer also ein Produkt von OnePlus nutzt, bekommt auch den beim Kauf versprochenen Support.

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Neue Produkte soll es in Europa und den USA aber definitiv nicht mehr geben. Unklar ist aber, wie sich das auf anderen wichtigen Märkten wie China oder Indien verhält. Viele Smartphone-Hersteller bieten je nach Markt ganz unterschiedliche Modelle an und so ist es durchaus möglich, dass Oppo in anderen Märkten weiterhin mit der Marke OnePlus auftreten wird.