»Die schlimmste Entscheidung meines Lebens« – Vor 23 Jahren hätte Star Trek fast die große Karriere eines The-Walking-Dead-Stars verhindert

Links seht ihr Morgans Rolle in Star Trek. Bildquelle: Paramount/Skybound Entertainment/AMC

Über hunderte Spezies leben in der riesigen Galaxie von Star Trek. Alle auf ihre eigene Art besonders und alle brauchen unterschiedlich lange in der Maske. Das musste The-Walking-Dead-Star Jeffrey Dean Morgan am eigenen Leibe erfahren.

Sein Make-Up-Prozess dauerte so lange, dass er eine neue Angst entdeckte und danach eigentlich davon überzeugt war, dass die Schauspielerei gar nichts für ihn ist. Und all das ist die Schuld einer einzigen Folge von Star Trek: Enterprise.

Jeffrey Dean Morgans Auftritt in Star Trek hinterließ Spuren

In der dritten Folge von Staffel 3 (Titel: Carpenter Street) schlüpfte Jeffrey Dean Morgan in die Rolle – oder sollten wir eher sagen: Haut – des Xindi-Schurken Damron. Gemeinsam mit zwei Artgenossen versucht er eine Biowaffe herzustellen und Captain Archer (Scott Bakula) versucht natürlich, sie aufzuhalten.

Morgan selbst musste damals schlicht und einfach seine Rechnungen bezahlen und ging davon aus, dass er nur »irgendeine Rolle mit ein bisschen Text« übernehmen würde. Doch falsch gedacht. Er musste zur Anprobe der Prothese vorbeikommen und ihm wurde ein »klebriger Brei ins Gesicht getropft« und Strohhalme in die Nase gesteckt.

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Morgan lernte dabei ziemlich schnell, dass er unter Klaustrophobie leidet. Die Erfahrung war so traumatisierend, dass er danach »unter Tränen nach Hause ging.« In einem Interview mit Hot Ones erinnerte er sich an den Tag zurück:

Es hat sich herausgestellt, dass ich unter Klaustrophobie leide. Das Schminken war eine echte Qual für mich, und ich hatte Strohhalme in der Nase. Ich war noch nie an einem Drehort, an dem ich abends nach Hause ging und mir dachte: »Was mache ich hier eigentlich? Ich habe die verdammt schlechteste Entscheidung meines Lebens getroffen. Ich will nie wieder Schauspieler sein.« Ich war mir einfach sicher, dass das alles falsch war, und es hätte mich fast dazu gebracht, aufzuhören. Es war schrecklich.

Rund sieben Jahre vor dem Start von The Walking Dead hätte Jeffrey Dean Morgan also beinahe seine Karriere vorzeitig beendet. Das ist für Fans der beliebten Zombie-Serie wohl kaum vorstellbar. Immerhin spielt Jeffrey Dean Morgan bis heute die Hauptfigur Negan Smith – aktuell im Spin-off Dead City.

Mit Dead City geht’s übrigens demnächst weiter. Staffel 3 startet am 27. Juli 2026 auf MagentaTV. Aktuell gibt es noch keine Infos zu einer vierten Season, demnach bleibt abzuwarten, ob die Serie danach noch fortgesetzt wird.

Bei Star Trek stehen als Nächstes neue Folgen von Strange New Worlds an. Die Ausstrahlung von Season 4 erfolgt ab dem 23. Juli 2026 wöchentlich auf Paramount Plus.