Google Maps und Waze bekommen äußerst praktische Funktionen - Das ist neu

Egal welchen der beiden Navigationsdienste ihr bevorzugt: Ihr könnt euch auf neue Funktionen freuen. (Adobe Stock - Lukas Gojda)

Waze gehört ebenso zu Google wie Maps. Der Tech-Riese aus Mountain View verteilt nun weltweit ein Update, das die beiden Navigationsdienste ein Stück näher zusammenbringt.

Die neuen Funktionen betreffen vor allem wichtige Informationen wie Verkehrsinformationen sowie die Routenführung. Das Update wird sukzessive ausgerollt und könnte schon in wenigen Tagen verfügbar sein, wie Google bekannt gibt.

Google Maps: Das ist neu

Verkehrsmeldung: Mit Google Maps wird es in Zukunft einfacher sein, Vorfälle zu melden, wie bei Waze.

Ein großer Button erscheint, um nützliche Informationen wie »Baustellen in der Nähe, Straßensperrungen, Gegenstände oder Polizeieinsätze« mit anderen Fahrern zu teilen.

Andere Fahrer können den Vorfall mit einem Fingertipp bestätigen, um die Informationen zu verifizieren und vorbeifahrenden Autofahrern zu helfen.

Der Button, um einen Vorfall zu melden und zu bestätigen, ist auch über Android Auto und Apple Carplay verfügbar.

Routenführung: Google Maps bekommt eine neue Funktion zur Routenführung. Künftig zeigt der Navigationsdienst den Eingang eines Gebäudes und die Parkplätze in der Nähe an.

Bei der Anfahrt zu großen Gebäudekomplexen kann so Zeit gespart werden. Der Gebäudeeingang wird in der Kartenansicht durch ein grünes Symbol hervorgehoben.

Die Funktion wurde bereits in der Vergangenheit für verschiedene Städte freigeschaltet und wird nun weltweit für alle kompatiblen Systeme ausgerollt.

Waze: Das ist neu

Kameras: Die Waze-Community kann ab sofort neue Kameras melden, die zum Beispiel »Geschwindigkeitsüberschreitungen, Überfahren einer roten Ampel, Benutzung der falschen Fahrspur (Bus, HOV oder Fahrgemeinschaft), nicht angegurtet sein oder während der Fahrt telefonieren« erfassen, so Google.

Ereignisse: Waze-Nutzerinnen und -Nutzer erhalten auch Informationen über Großveranstaltungen wie Konzerte, Paraden, Sportereignisse und mehr und wie sich diese auf den Verkehr in der Nähe auswirken.

Bereits bei der ersten Straßensperrung in der Nähe erhält man eine Push-Benachrichtigung.

In Echtzeit werden Informationen über die Veranstaltung, die gesperrten Straßen, die Dauer der Veranstaltung und vieles mehr angezeigt.

Diese nützlichen Details könnt ihr auch mit euren Kontakten teilen.

Benachrichtigungen: Mit dem neuen Update erhält man Navigationsanweisungen auch dann, wenn das Smartphone gesperrt ist. Abbiegehinweise, Echtzeit-Verkehrsinformationen und Gefahren auf dem Weg werden auf dem Sperrbildschirm eingeblendet.

Alle Funktionen werden in Kürze weltweit zur Verfügung stehen und zum Teil für Android Auto sowie Apple CarPlay verfügbar sein. Achtet also auf die neuen Funktionen in der App.

Was haltet ihr von den neuen Funktionen von Google Maps und Waze? Nutzt ihr überhaupt einen der beiden Navigationsdienste oder einen ganz anderen? Schreibt uns eure Meinung unten in die Kommentare!