»Das ist nicht akzeptabel«: Community teils entsetzt von Preis und Speicherausstattung des neuen Pixel-Handys

Das Pixel 9 Pro XL bietet in der günstigsten Variante nur 128 Gigabyte Speicher

Google hat diese Woche gleich vier neue Pixel-Handys vorgestellt. Neben Pixel 9, Pixel 9 Pro und Pro XL auch das Pixel 9 Pro Fold.

Preislich starten die Handys bei 899 Euro, für das Pixel 9 Pro XL werden 1.199 Euro fällig. Um genau dieses Modell ist jetzt aber auf Reddit eine Diskussion ausgebrochen.

Im Detail: Kritisiert wird der hohe Preis der Grundversion des Handys in Kombination mit dem verfügbaren internen Speicherplatz von 128 Gigabyte.

Angegeben wird ein Preis von 1.100 Dollar für die Grundvariante in den USA. In Europa würden hierfür schon 1.300 Dollar und in Großbritannien sogar 1.450 Dollar fällig, so der Ersteller des oben genannten Reddit-Beitrags.

Hands-On-Eindrücke vom Pixel-Event liefert euch unsere neue Kollegin Vera im folgenden Video:

9:39 Das Pixel 9-Event in unter 10 Minuten - Tech like Vera mit dem ersten Hands-On

Autoplay

Zu wenig Speicher

Hauptkritikpunkt ist bei Reddit, dass die Menge des verfügbaren Speichers mit 128 Gigabyte zu so einem Preis nicht mehr zeitgemäß für ein neues Top-Modell sei.

Gut, zu wissen: Bei Bestellung des Google Pixel Pro XL in Deutschland bei Google gibt es bis zum 5.9.2024 eine Verdoppelung des Speichers. Dieses Angebot scheint aber nicht in den USA zu gelten.

So sehen Preis und Speicherkonfiguration bei den Flaggschiff-Modellen der größten Konkurrenz für Google aus:

Apple iPhone 15 Pro Max 128 GByte für 1.449 Euro

128 GByte für 1.449 Euro Samsung Galaxy S24 Ultra 256 GByte für 1.269 Euro

Das Pixel 8 Pro kostet mit 256 GByte derzeit ungefähr 800 Euro, allerdings ist der interne Speicher nur einer von sehr vielen Faktoren, der den Preis eines Handys beeinflusst.

Was haltet ihr von dem Preis des Handys? Sind 128 Gigabyte Speicher heutzutage noch zeitgemäß zu so einem Preis? Und wie viel internen Speicher besitzt euer aktuelles Modell? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar!