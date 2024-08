Pixel 9, Pixel 9 Pro (XL) und Pixel 9 Pro Fold: Das sind die neuen Google-Handys

Google hat die Pixel-9-Smartphones offiziell vorgestellt. (Bildquelle: Google)

Das Made by Google -Event hat wie erwartet gleich vier neue Smartphones der Pixel-Serie hervorgebracht.

Neben dem regulären Pixel 9 sowie der zugehörigen Pro-Version erhält letztgenanntes Handy eine neue XL-Variante; zudem bringt Google den Nachfolger des Pixel Fold als Pixel 9 Pro Fold auf den Markt. Alle Details zu den Google-Smartphones zeigen wir euch in der folgenden Übersicht.

Pixel 9: Alles wie angekündigt

Zum Standard-Modell des Pixel 9 sind in den vergangenen Wochen immer mehr Leaks aufgetaucht - teils hat auch Google selbst Informationen preisgegeben. Entsprechend dürfte das Datenblatt aufmerksame GameStar-Leser nur noch bedingt überraschen.

Beim Display setzt das Pixel 9 auf ein 6,3 Zoll großes OLED-Display mit einer Auflösung von 2.424 x 1.080 Pixel. Als variable Bildwiederholrate gibt Google Werte zwischen 60 und 120 Hertz an; die Spitzenhelligkeit soll bei bis zu 2.700 cd/m² liegen.

Der zuständige Prozessor ist der Tensor G4, zu dem allerdings keine harten Fakten genannt werden. Stattdessen verspricht Google lediglich, dass das Pixel 9 so viel Power wie noch nie hat.

Flankiert wird der Chip von 12 GByte RAM. Beim internen Speicher habt ihr die Wahl zwischen 128 und 256 GByte Kapazität.

Das Kamerasystem besteht wie beim Vorgänger auch aus zwei Linsen. Die Weitwinkelkamera hat sich hierbei nicht geändert: Weiterhin liegt hier ein 50-MP-Sensor (f/1,68) mit optischer Bildstabilisierung vor.

Dafür erhält die Ultraweitwinkelkamera des Pixel 9 ein Upgrade. Von bisher zwölf MP geht es mit 48 Megapixel (f/1,7) auf die vierfache Auflösung hoch. Denselben Schritt machte die Linse bereits im vergangenen Jahr innerhalb der Pro-Reihe. Die Frontkamera bleibt mit 10,5 Megapixel identisch.

Die Kamera des Pixel 9 erhält ein Upgrade - allerdings nur in einer Linse. (Bildquelle: Google)

Google gibt die typische Akkukapazität des Pixel 9 mit 4.700 mAh an. Herstellerangaben zufolge reicht dies für mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit bei typischer Nutzung; im Energiesparmodus seien mehr als 100 Stunden drin. Der separat erhältliche 45-Watt-Charger soll rund 55 Prozent des Akkus innerhalb von einer halben Stunde aufladen.

Aufseiten der Verbindungsmöglichkeiten aktualisiert Google die entsprechenden Standards auf Wi-Fi 7 und Bluetooth 5.3.

Pixel 9 Pro (XL): Ein Smartphone, zwei Formate

Das Pixel 9 Pro möchte sich in einigen Aspekten vom Standardmodell abheben, bleibt aber auch in vielerlei Hinsicht (nahezu) unverändert. So ist die Bildschirmdiagonale buchstäblich nur einen Millimeter länger als beim regulären Pixel 9 - kein Unterschied, den man in der Praxis bemerken wird.

Dafür setzt der Bildschirm auf LTPO-OLED und erhöht die Auflösung auf 2.856 x 1.280 Pixel; die Bildwiederholrate lässt sich auf ein Hertz herunterregeln. Die Spitzenhelligkeit steigt auf 3.000 cd/m² an.

Die Kerndaten werden ebenfalls leicht angepasst: Im Pro-Modell liegen 16 GByte Arbeitsspeicher vor. Zudem haben Kaufinteressierte mit 512 GByte sowie 1 TByte weitere Auswahlmöglichkeiten bei der Speichergröße.

0:55 Google zeigt, was mit der Gemini-KI möglich sein soll

Das große Kaufargument ist laut Google die Kamera des Pixel 9 Pro, die besser als je zuvor sein soll. Neben den beiden aus dem Pixel 9 bekannten Linsen gesellt sich hier ein dritter Sensor als Teleobjektiv mit 48 Megapixeln (f/2,8) hinzu.

Ein ähnliches Upgrade erfährt die Frontkamera, die nun mit 42-MP-Auflösung gestochen scharfe Selfies liefern will. Alle weiteren wichtigen Specs sind identisch zum regulären Modell.

Die Selfiekamera ist das große Highlight des Pixel 9 Pro. (Bildquelle: Google)

Mit dem Pixel 9 Pro XL führt Google zudem eine neue Variante ein. Denn beim Smartphone handelt es sich namens getreu um das Pro-Modell in größerer Ausführung.

Entsprechend sind die mit der Größe zusammenhängenden Details auch die einzigen Unterschiede: So verfügt das Pixel 9 Pro XL über ein etwa 6,73 Zoll großes Display, dessen Auflösung bei 2.992 x 1.344 Pixel liegt. Die Akkukapazität wächst hierfür auf 5.060 mAh an.

Mit 221 Gramm ist es zudem etwas schwerer als das Pixel 9 Pro, das 199 Gramm auf die Waage bringt - ein Gramm mehr als das reguläre Pixel 9.

Pixel 9 Pro Fold: Keine Experimente

Das erste Pixel Fold war im Hinblick auf das kurze Format ein Experiment, das Google wohl nicht mehr fortführen wird. Mit dem heute vorgestellten Pixel 9 Pro Fold kehrt der Hersteller zurück zu branchenüblichen Abmessungen von 155,2 x 150,2 x 5,1 mm.

Daraus resultieren folgende Größen: Das Außendisplay ist identisch zum regulären Pixel 9. Im aufgeklappten Zustand ist ein 8-Zoll-OLED-Display zu sehen, das eine Auflösung von 2.152 x 2.076 Pixel aufweist.

Das Pixel 9 Pro Fold kehrt zu einem gewöhnlicheren Format zurück. (Bildquelle: Google)

Neben dem Tensor G4 liegen getreu dem Pro-Banner 16 GByte Arbeitsspeicher vor, die Speichervariationen sind ausschließlich mit 256 und 512 GByte angegeben.

Das Kamerasystem wird nahezu unverändert vom Vorgänger übernommen: 48-Megapixel-Weitwinkel, 10,5-MP-Ultraweitwinkel sowie 10,8-Megapixel-Teleobjektiv kennen wir bereits aus dem Pixel Fold. Einzig die Front- und Innenkameras werden bei zehn Megapixeln mit einem leichten Upgrade bedacht.

Neue Pixel-Smartphones: Alle Preise

Folgende UVP gibt Google zur Markteinführung der Pixel-9-Serie an:

Pixel 9 : 899 Euro (128 GByte), 999 Euro (256 GByte)

: 899 Euro (128 GByte), 999 Euro (256 GByte) Pixel 9 Pro : 1.099 Euro (128 GByte), 1.199 Euro (256 GByte), 1.329 Euro (512 GByte)

: 1.099 Euro (128 GByte), 1.199 Euro (256 GByte), 1.329 Euro (512 GByte) Pixel 9 Pro XL : 1.199 Euro (128 GByte), 1.299 Euro (256 GByte), 1.429 Euro (512 GByte)

: 1.199 Euro (128 GByte), 1.299 Euro (256 GByte), 1.429 Euro (512 GByte) Pixel 9 Pro Fold: 1.899 Euro (256 GByte), 2.029 Euro (512 GByte)

Seit vergangenem Jahr stattet der Hersteller alle neu erscheinenden Smartphones mit sieben Jahren Softwareupdates aus.

Zum Release der Pixel-9-Handys müsst ihr allerdings noch mit Android 14 vorliebnehmen: Das Update auf Android 15 kommt erst zu einem späteren Zeitpunkt.