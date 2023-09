Pixel Feature Drop: Das September-Update für Google-Handys kommt mit 5 neuen Funktionen

Google verpasst seinem Maskottchen Bugdroid einen neuen Look. (Bild: Google)

Nach dem Pixel Feature Drop ist vor dem Pixel Feature Drop. Google hat gestern das September-Update für die hauseigenen Smartphones angekündigt.

Neben der Ankündigung der kommenden Features, verpasst der Suchmaschinenriese seinem Android-Maskottchen auch ein neues Logo, das an Googles Material Design angelehnt ist. Aber das nur am Rande.

Hier sind die fünf Neuerungen, die euch im September erwarten.

1. Barcodes in Google Wallet hinzufügen

Wer am liebsten alles digital auf seinem Smartphone speichert, kann künftig auch Barcodes in Google Wallet ablegen, zum Beispiel die Mitgliedskarte für ein Fitnessstudio.

Ganz neu ist diese Funktion nicht, aber der Vorgang an sich wird stark vereinfacht. Es muss lediglich ein Foto des Passes oder der Karte mit dem Barcode gemacht werden.

Die Details müssen ihr nicht mehr von Hand eingegeben.

2. Visuelle Inhalte werden zugänglicher

Menschen mit Sehverlust haben Schwierigkeiten, Bilder in Galerien, Gruppenchats oder anderen Medien zu durchforsten.

Mit Hilfe von KI können detaillierte Beschreibungen anhand von Fragen erstellt werden, so Google. Nach dem Öffnen eines Bildes können die Fragen manuell eingegeben oder per Sprache diktiert werden.

Anhand dieser Fragen gibt die Lookout-Funktion Details über das gesehene Bild preis.

3. Neues dynamisches Widget

Ähnlich wie die intelligenten Widgets auf einem Google Nest-Display, erhalten die Pixel-Smartphones ein dynamisches Widget, das hilfreiche Informationen enthält.

Das neue Widget zeigt Reiseinformationen, Erinnerungen oder Wetterwarnungen an. Alle wichtigen Informationen sollen in das »Assistant At a Glance Widget« gepackt werden, so dass man nicht mehrere Apps öffnen muss, um an wichtige Informationen zu gelangen.

4. Telefonkonferenz im Auto

Mit dem neuen Update soll es möglich sein, Telefonkonferenzen per Audio direkt auf dem Display des Autos entgegenzunehmen. Ein entsprechendes Update für Android Auto landet im Rahmen des Pixel Feature Drop.

Unterstützte Apps sind Zoom und Webex by Cisco.

Wer ein Wearable besitzt, das Google Fit oder Fitbit Aktivitäten unterstützt, kann sich bald morgens per Audio über seine Schlafaktivitäten informieren lassen.

Dazu müsst ihr in der Google Home-App eure persönliche Schlafzeit einrichten. Mit den Worten »Hey Google, guten Morgen« wird dann über den Google Assistant eine Zusammenfassung der Schlafdaten abgespielt.

Am 4. Oktober 2023 stellt uns Google die Pixel 8 Serie sowie die zweite Generation seiner Smartwatch vor. Alle Details zu den neuen Smartphones gibt es hier:

Google Pixel 8 und 8 Pro: Release, Preis, Features - alle Infos und Gerüchte

Android 14 scheint sich weiterhin zu verzögern, stattdessen versorgt Google die Pixel-Community mit einem Feature Drop. Was haltet ihr vom September-Update? Ist etwas für euch dabei oder ist das Update eher uninteressant? Welche neuen Funktionen erhofft ihr euch von zukünftigen Feature-Drops? Schreibt es gerne unten in die Kommentare!