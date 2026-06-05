»Genau so muss CoD sein« - Ausgerechnet Black Ops 7 beweist gerade, dass viele Fans den Wallrunning-Kram komplett satt haben

Seit kurzem gibt’s ein CoD Black Ops 7 einen neuen »Classic« Modus. Der soll das Spielgefühl der früheren Serienteile aus den 2010er Jahren und davor einfangen und wirft dazu einige der Neuerungen aus dem Fenster – insbesondere beim Movement.

Der radikale Kurswechsel kommt gut an – und zeigt zugleich, dass viele Spieler die übertriebene Akrobatik in CoD gar nicht so toll finden.

Was ist das für ein Modus?

Der Classic Mode von Black Ops 7 ist seit dem Season 4 Update Teil des Spiels. Er dreht die Komplexität beim Movement auf ein Minimum zurück und streicht Omnimovement (also die Fähigkeit, in alle Richtungen sprinten zu können) komplett.

Wall Jumps sind raus, Sliding gibt’s nicht. Auch bei den Loadout-Optionen wurde ausgesiebt. Das Ergebnis: Black Ops 7 fühlt sich plötzlich so an wie seinerzeit Black Ops 2.

1:05 »Kein Clown-Kram« - CoD MW4 zeigt seine ersten Skins und macht eine überraschend deutliche Ansage

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Was sagen die Fans?

Viele Spieler sind absolut hin und weg vom Classic Modus und fordern bereits in den sozialen Medien, die Variante zu einem permanenten Teil des Spiels zu machen.

Unter einem Clip aus dem Modus mit dem Titel »Simples Call of Duty ist das beste Call of Duty« von Faze-Spieler Scope häufen sich Kommentare wie:

»Dass niemand wie wild auf dem Boden herumrutscht, ist echt wunderschön zu sehen.«

»Endlich kein Sliding mehr, ich bin sowas von dabei.«

Der Streamer Tdawg schreibt: »So muss sich CoD anfühlen. So hätte Black Ops 7 von Anfang an sein müssen.« Er fordert, dass der Modus dauerhaft bleibt.

Wie sieht's in MW4 aus?

Einige gehen sogar einen Schritt weiter: Diese reduzierte und minimalistische Form von CoD müsse sich so auch im kommenden MW4 wiederfinden, sind einige Spieler überzeugt.

Modern Warfare 4 wird das Omnimovement von Black Ops 7 zwar abschaffen, setzt aber weiterhin auf schnelle Bewegungen, Sliding und Kletter-Systemen im Parkour-Stil, wie wir bereits zeigen können:

0:23 Erstes Multiplayer-Gameplay aus CoD Modern Warfare 4: Das neue Movement im Detail

Die bittere Ironie an der Sache

Dass ausgerechnet Black Ops 7 mit seinem deutlichen Fokus auf Hechtsprünge, Sliding und andere Akrobatik-Einlagen gerade zum Botschafter für simples und bodenständiges CoD-Movement avisiert, birgt eine gewisse Ironie. Immerhin hatte man beim Marketing des Spiels voll auf genau diese Features gesetzt.

Offenbar gibt es eine wachsende Gruppe von Spielern, die das altmodische Modell bevorzugen. In den 2000er- und 2010er-Jahren stand bei CoD clevere Positionierung klar im Vordergrund.

Die Shooter-Reihe oszilliert seitdem zwischen immer schnelleren und spektakuläreren Bewegungsmechaniken wie Wallrunning, Hechtsprüngen & Co. und tendenziell geerdetem Gameplay wie im MW-Reboot von 2019 hin und her.

Habt ihr den neuen Modus schon ausprobiert? Was ist eure Philosophie beim Thema Movement in Shootern grundsätzlich? Lasst uns gern einen Kommentar da!