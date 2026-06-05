Abgeschrieben und auferstanden? RTX 5000 Super ist trotz Speicherkrise wieder im Gespräch

Ein Leaker behauptet, dass neue Nvidia-GPUs in Form der RTX 5000 Super doch noch in diesem Jahr erscheinen sollen – und aus dem Trio ein Quartett werde.

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Jusuf Hatic
05.06.2026 | 18:15 Uhr

Ein Leaker behauptet, dass Nvidias RTX-5000-Super-GPUs trotz VRAM-Krise noch 2026 kommen - inklusive einer neuen RTX 5060 mit 12 GByte. Ein Leaker behauptet, dass Nvidias RTX-5000-Super-GPUs trotz VRAM-Krise noch 2026 kommen - inklusive einer neuen RTX 5060 mit 12 GByte.

Anfang des Jahres sah es noch danach aus, als ob der Super-Refresh für die aktuelle RTX-50-Generation verschoben – wenn nicht gar ganz gestrichen – werden. Jetzt scheint sich das Blatt zu wenden, wenn es nach dem als zuverlässig geltenden Leaker »MEGAsizeGPU« geht.

Demnach soll das Super-Line-up wieder auf Kurs sein. Konkret erwartet der Leaker noch für dieses Jahr den Release der Geforce RTX 5080 Super, RTX 5070 Ti Super und RTX 5070 Super. Einen genauen Releasetermin kann er nicht nennen.

Hinzu kommt eine neue Karte im Bunde: Laut MEGAsizeGPU plant Nvidia außerdem eine Geforce RTX 5060 mit 12 GByte VRAM – möglicherweise firmiert dieses Modell als RTX 5060 Super. Das vermeintliche Super-Trio würde sich damit zu einem Quartett erweitern.

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RTX 5080 Super bis 5070 Super: Das steckt laut Leak drin

An den Spezifikationen der drei bekannten Modelle ändere sich laut dem Leaker nichts gegenüber dem bisherigen Stand der Gerüchteküche.

Speicherkrise gelöst? Laut Leaker kein Problem für Nvidia

Dass die Super-GPUs überhaupt auf Eis lagen, dürfte mit der anhaltenden Knappheit bei GDDR7-Speichermodulen zusammenhängen – bestätigt ist zwar nichts, aber es ist eben der naheliegendste Grund.

Laut MEGAsizeGPU sollte diese aber für Nvidia ohnehin kein Problem darstellen, schließlich bekämen die »immer was sie wollen – die Boardpartner erhalten dann die GPU- und VRAM-Pakete«.

Passenderweise hatte Nvidia erst jüngst zur Speicherkrise erklärt, dass man diese hat kommen sehen und sich entsprechend vorbereiten konnte.

Offiziell hat Nvidia bisher überhaupt keine Wasserstandsmeldungen (oder gar konkrete Details) zum Super-Refresh der Blackwell-Generation an die Öffentlichkeit gelassen. Auch zur Computex 2026 gab es keine Hinweise auf neue GPUs – angesichts des vom Leaker kolportierten Release, der noch in diesem Jahr erfolgen soll, dürfte die Wahrheit aber schnell ans Licht rücken.

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