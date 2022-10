Google hat die Pixel Watch offiziell vorgestellt: Alle Infos zu Preisen, Release und Specs

Das Google-Event ist vorbei und wir nehmen viele neue Eindrücke mit. Bei der Uhr nimmt sich Google allerdings hinsichtlich der Hardware-Spezifikationen etwas zurück und möchte vor allem softwareseitig glänzen.

Wie zu erwarten ist FitBit ein Teil der neuen Smartwatch. Denn das Unternehmen gehört bereits seit 2019 zu Google. Dementsprechend bietet euch Google auch FitBit Premium an.

Abseits der kostenpflichtigen Dienste bietet die Uhr aber auch andere Gesundheitsfeatures, die zum Standard-Repertoire einer smarten Armbanduhr im Jahr 2022 gehören. Wir zeigen euch, was die Pixel Watch auf dem Kasten hat, zumindest auf dem Papier.

Das ist die Google Pixel Watch

Über das Design gab es im Vorfeld wenige Gerüchte. Das lag schlicht daran, dass der Hersteller im Vorfeld alles zur Uhr selbst preisgab. Nichtsdestotrotz können wir euch nun mit Gewissheit die genauen Daten der neuen Smartwatch durchgeben.

Erwerben könnt ihr das neue Wearable in drei Farben:

Matte Black (Schwarz)

Champagne Gold (Gold)

Polished Silver (Silber)

Das Gehäuse besteht zu 80 Prozent aus recyceltem Edelstahl und besitzt einen Durchmesser von 41 Millimeter und eine Höhe von rund 12 Millimeter. Insgesamt bringt das Gadget ohne Armband 36 Gramm auf die Waage.

Wie gewöhnlich könnt ihr die Uhr entweder im WLAN-Betrieb (WLAN 802.11 2,4 GHz) zusammen mit eurem Android-Handy (ab Android 8.0) verwenden oder optional zum 4G- beziehungsweise LTE-Modell greifen - zu einem Aufpreis, versteht sich. Zur weiteren Konnektivität zählen Bluetooth 5.0, GPS und NFC.

Zurück zum Display der Pixel Watch: Google verbaut ein AMOLED-Display aus speziellen 3D Corning Gorilla Glass. Es löst mit 320 ppi auf und deckt den DCI-P3-Farbraum ab. Insgesamt soll das Display auf 41 Millimeter Durchmesser kommen und bis zu 1000 Nits hell werden können. Eine Always-On-Funktion ist mit an Bord.

Wer die Uhr dauerhaft tragen möchte, für den- oder diejenige wird die Akkulaufzeit von Belang sein. Auf dem Papier wurde dem Alltagsbegleiter ein 294 mAh großer Akku verbaut, der bis zu 24 Stunden durchhalten soll, abhängig von eurer tatsächlichen Nutzung.

Aufgeladen wird über ein magnetisches USB-C-Kabel und die Smartwatch soll nach 30 Minuten zur Hälfte aufgeladen sein - 80 Minuten dauert es, um 100 Prozent zu erreichen.

Was befindet sich im Inneren der Google Pixel Watch? Als Chip verbaut der Hersteller den Exynos 9110-SoC und als Betriebssystem kommt WearOS 3.5 zum Einsatz. Wie oben kurz angerissen ist die Uhr mit Android 8.0 und aufwärts kompatibel.

Für Offline-Dateien stehen euch 32 GByte Speicher zur Verfügung und 2 GByte als SDRAM. Für Sportler dürften vor allem die Sensoren interessant sein. Neben einem optischen Herzfrequenzsensor finden sich in der Uhr außerdem ein Sauerstoffsättigungsmesser, ein Höhenmesser und ein Kompass. Die Unfallerkennung, ähnlich wie bei Apple, soll noch im Winter dieses Jahres integriert werden.

Wichtig zu erwähnen ist an dieser Stelle die Wasserbeständigkeit, die nur zu kleinen Teilen vorhanden ist. Die Watch aus dem Hause Google bietet eine Wasserbeständigkeit von 5 ATM unter dem ISO-Standard 22810:2010 und ist damit nicht wasserdicht. Zum Schwimmen sollte die Uhr daher nicht getragen werden.

Fitbit spielt eine größere Rolle

Wie seitens Google anzunehmen, spielt auch in der Pixel Watch die Software eine übergeordnete Rolle. Der Hersteller bedient sich dazu intern an den Gesundheitsfeatures von FitBit und bietet auch deren optionales Premium-Abonnement an.

Davon abgesehen dürft ihr euch auf die zahlreichen Features von Fitbit freuen. Dazu zählen neben der Aktivitätsaufzeichnung mit zahlreichen Modi und Einstellungsmöglichkeiten die Herzgesundheit mit passender EKG-App und der Herzfrequenzmessung in Echtzeit. Darüber hinaus bietet die FitBit-App eine Stressmessung und eine ausführliche Schlafanalyse. Teile dieser Features sind aber wie eben angesprochen nur in der Premium-App zu finden.

Wie gestalten sich die Preise der Uhr? Die Smartwatch startet bei 379 Euro in der Bluetooth/WLAN Variante. Möchtet ihr unterwegs auch ohne Smartphone erreichbar bleiben, bekommt ihr die 4G/LTE-Version für stolze 429 Euro. Die Smartwatch kann bereits jetzt vorbestellt werden, damit ihr sie pünktlich zum Release am 13. Oktober in den Händen haltet.

Neben der ersten Smartwatch von Google wurden auch endlich die neuen Pixel-7-Smartphones enthüllt. Besonders bei der Kamera möchte der Hersteller noch eine Schippe drauflegen.

Was haltet ihr von der Pixel Watch? Ist sie für euch interessant genug und kommt der Hersteller für euch einfach zu spät zur Party? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!