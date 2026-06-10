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Steam bringt ein experimentelles Feature raus und die User lieben es jetzt schon

Auf Steam könnt ihr einen persönlichen Spiele-Kalender führen und verpasst damit keine Releases mehr, die euch interessieren.

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Marie-Lena Höftmann
10.06.2026 | 06:08 Uhr

Valves Spieleplattform rollt den persönlichen Kalender über Steam Labs aus. Valves Spieleplattform rollt den persönlichen Kalender über Steam Labs aus.

Wir haben euch bereits Ende letzten Jahres von einem neuen, experimentellen Feature auf Steam berichtet. Mit dem persönlichen Kalender werden euch die Release-Tage für Spiele auf eurer Wunschliste oder auch Empfehlungen für euch angezeigt.

Jetzt ist der Kalender offiziell auf Steam aufgetaucht und es gibt begeistertes Feedback aus der Community.

»Ich liebe diesen Kalender«

Im Steam-Subreddit teilte ein User des Kalenders seine Freude, mehr als 2.000 Leute stimmten dem zu:

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Das Update des persönlichen Kalenders sieht super aus. Es ist echt klasse, dass mir Spiele angezeigt werden, die ich sonst entweder vergessen oder nie entdeckt hätte. Ich kann den September dieses Jahr kaum erwarten, wenn dieser Kalender absolut eskaliert.

Mit dem letzten Satz bezieht sich der User auf den proppenvollen September, in dem dieses Jahr eine Menge großer Spiele veröffentlicht werden.

In den Kommentaren klatscht es Beifall, auch unter Indie-Entwicklern. Auf diese Weise sei es für sie wesentlich einfacher im Gedächtnis interessierter Spieler bleiben, die ihre Titel zwar auf der Wunschliste haben, aber den Release bei der Masse an Spielen trotzdem verpassen.

Auch in den Diskussionen auf Steam kommt das neue Feature gut an. Die Community beteiligt sich dort außerdem mit Ideen für Verbesserungen, wie beispielsweise durch eine Ansicht, die weiter zurück in die Vergangenheit reicht oder einem Filter für Steam-Freunde.

Video starten 1:04 Steam: Altes vs. neues Interface im Vergleich - So sieht der neue Shop aus

Wie funktioniert der Kalender?

Der persönliche Kalender wurde Monate lang über Steam Labs ausprobiert. Dabei handelt es sich um eine Testumgebung, in der die Plattform gemeinsam mit der Community Features auf Herz und Nieren prüft.

Seit kurzem könnt ihr euren eigenen persönlichen Kalender direkt im Steam Launcher sehen, der mehrere Übersichten bereithält. Als Erstes werden euch Spiele angezeigt, die im letzten Monat und in der letzten Woche herausgekommen sind. Weiter unten seht ihr, was in Zukunft an Releases ansteht.

Eine etwas kompaktere Ansicht ist direkt in die Shop-Startseite von Steam eingebunden, wenn ihr ein wenig nach unten scrollt. Dort findet ihr auch einen Button, der euch zur größeren Ansicht bringt.

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Hier könnt ihr schließlich einstellen, ob die Listen Spiele auf eurer Wunschliste ein- beziehungsweise ausschließen oder nur diese Titel angezeigt werden sollen.

Der Rest sind Spiele, die laut Steam zu eurem Spielzeitprofil passen. Sie basieren auf Titeln, die Steam-User mit einem ähnlichen Spielgeschmack in ihrer Bibliothek haben. Spiele, die ihr länger gespielt habt fließen dabei stärker ein, als Spiele mit wenig Spielzeit.

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