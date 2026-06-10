Hand aufs Herz: Welches Videospiel-Meisterwerk lässt euch völlig kalt? Keine Sorge, wir machen uns mit unseren Meinungen zuerst unbeliebt

Ihr müsst jetzt ganz stark sein: Nicht alle mögen The Last of Us und Elden Ring.

Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Trotzdem gibt es einige Videospiele, die von der gesamten Gaming-Welt abgöttisch geliebt werden - naja, fast! Selbst Titel die Wertungen jenseits der 90 einfahren, können nicht jeden Einzelnen überzeugen.

Wir wollen deshalb von euch wissen: Was sind allseits beliebte Spieleperlen, die euch kaltgelassen haben? Ab damit in die Kommentare!

Bei unpopulären Meinungen zu Videospiel-Meisterwerken sind auch die Autorinnen und Autoren aus der GameStar-Redaktion keine Ausnahme. Damit ihr nicht nur voneinander, sondern auch von uns enttäuscht seid, haben wir mal ein paar davon zusammengetragen. Jetzt einmal tiiieeef Luft holen!

Anmerkung #1: Aus Selbstschutz haben wir die Namen der Autorinnen und Autoren verfremdet. Bitte stellt keine Spekulationen darüber an, wer sich hinter welchem Pseudonym verbirgt. Anmerkung #2: Wir alle lieben Spiele und nichts liegt uns ferner, als Geschmäcker zu verurteilen. Wenn ihr ein Spiel gern habt, dann gönnen wir es euch, nichts von den folgenden Passagen ist persönlich gemeint. Wir hatten aber dennoch Spaß, einmal die Luft rauszulassen, und vielleicht habt ihr das ja auch.

Mirrors Edge

1:53 Mirror's Edge Catalyst - Launch-Trailer mit Gameplay-Szenen

Autoplay

M. Iffy: Puh, bei all den Einträgen, die euch gleich erwarten, eröffne ich mal mit einem vergleichsweise seichten Pick.

Ich liebe Parcours in Spielen, zum Beispiel in Assassin's Creed oder auch Sleeping Dogs. Ghostrunner macht mir extrem großen Spaß, doch an die Mutter aller 3D-Parcours-Spiele komme ich einfach nicht ran. Ich habe mehrmals versucht, Mirror's Edge zu spielen, doch ausgerechnet Steuerung und Wegfindung haben mir jedes Mal den letzten Nerv geraubt. Ständig bin ich irgendwo hängengeblieben und habe dadurch mein Momentum verloren, ein absoluter Genickbruch beim Parcours – im echten Leben sogar wortwörtlich.

Ich schließe aber nicht aus, dass ich dem Spiel noch eine Chance geben werde. Immerhin wird es von so vielen Leuten geliebt, da muss ja irgendwas dran sein. Vielleicht bin aber auch einfach ich selbst das Problem.

Undertale

16:45 Was ist...Undertale? - Dieses Spiel hat einen Wertungsschnitt von 94%

N. Atalie: Undertale steht bei 96 Prozent positiven Bewertungen auf Steam – und ich wünschte, ich könnte nachvollziehen, warum. Denn das »Indie-Meisterwerk« ist komplett an mir abgeprallt.

Die emotionale Achterbahnfahrt, von der so viele schwärmen, war für mich wie ein Spaziergang durchs Watt: flach, träge und manchmal hat man einen Wurm zwischen den Zehen. Weder die Spielmechaniken, noch die Charaktere oder die angeblich so tiefe Lore konnten mich fesseln.

Und ein bisschen bin ich auch traurig darüber, weil mir offenbar eine wirklich fantastische Erfahrung durch die Finger gleitet. Naja, man kann nicht jedes Spiel mögen. Aber der Soundtrack ist wirklich verdammt cool!

The Last of Us

1:30 The Last of Us Remake: Der Trailer zur PS5- und PC-Fassung ist da!

T. Ristan: Ich liebe Zombie-Spiele, Survival-Horror und Singleplayer-Shooter. Eigentlich sollte The Last of Us bei mir also alle Knöpfe drücken, aber Pustekuchen. Das Spiel startet bereits mit einer Story-Todsünde und zeigt den tragischen Todeskampf einer Angehörigen des Protagonisten.

Das ist ein häufiges Mittel, um direkt zum Anfang zukünftige Motive zu zeigen und Nahbarkeit zu erzeugen. Das Problem dabei: Ich habe keinen Bezug zu den Charakteren und zu diesem Zeitpunkt ist mir deren Schicksal herzlich egal. Wäre das später gezeigt worden, sähe das ganz anders aus. Da kann sogar eine einzelne intensive Mission reichen, wie etwa Wolfenstein: The New Order beweist.

Dann folgt eine gefühlt endlose Passage, in der ich durch irgendwelche Ruinen latschen und fürchterlich schlechten Witzen lauschen muss. Außerdem wird der Alltag in der Quarantänezone gezeigt, doch der ist wie in jedem anderen Spiel dieser Art. Zurück in der »Zivilisation« passiert dann endlich etwas mehr, aber gepackt hat mich das auch nicht. Die Story fand ich bisher langweilig und das Shooter-Gameplay sowie der Horror-Anteil sind auch nur mittelmäßig.

Womöglich ändert sich das später noch, doch das kann ich nicht beurteilen. Denn nach zwei Stunden habe ich abgebrochen. Gerade bei der Story bin ich mir sicher, dass sie noch packend werden könnte. Aber wie lange soll ich darauf warten? Zumal mich der Rest auch nicht überzeugt hat. Als Gegenbeispiel würde ich hier gerne The Evil Within anbringen, dessen Anfang zwar auch nervig war, wo mich aber immerhin die Story motiviert hat, durchzuhalten.

Factorio

1:26 Gigantisches Addon Factorio: Space Age sprengt Grenzen

G.Loria: Eine wirklich große Menge an Leuten ist sich darüber einig, dass Factorio seit 2020 ein echter Knaller ist – 97 Prozent positive Reviews bei Steam können sich schließlich nicht irren, oder? Und tatsächlich macht das Indie-Spiel vieles richtig, hat eine innovative Idee gut ausgearbeitet und interessant präsentiert. Eigentlich wäre es dafür prädestiniert, von mir mit genauso viel Liebe und Anerkennung bedacht zu werden wie Rimworld, das ich rauf und runter gespielt habe.

Aber: Wenn ich meiner besseren Hälfte nur beim Factorio-spielen zusehe, klappt meine Kinnlade auf Bodenhöhe herunter und es entweicht meinem Inneren ein Gähnlaut, der vermutlich noch im Ruhrgebiet zu hören ist (zu eurer Info: Ich wohne im Bayerischen Wald!).

Ich kann einfach nicht nachvollziehen, wie man stunden-, tage-, nein, sogar wochenlang auf einem kotzhässlichen Planeten nervige Alienviecher wegballern und dabei Herstellungsgebäude und Fließbänder aller Art aufbauen kann – und das dann auch noch spannend findet! So spannend, dass ich mir das dann auch noch beim Abendessen anhören darf.

Spiele aus der Fabrik-Fließband-Zusammenbastelecke sind deswegen automatisch auf meiner roten Liste; vermutlich würde ich mir eher freiwillig ein WM-Fußballspiel anschauen, als Factorio zu spielen. Übrigens: Ich hasse Fußball. Wirklich. In diesem Sinne: Schlaaaaaand!