»So lebst du?!« - Spieler will einen Glitch in Subnautica 2 zeigen, aber alle reden nur über die furchtbar unordentliche Basis

Für Ordnung zu sorgen ist für manche sehr wichtig, für andere aber wohl gar nicht.

Survivalspiele teilen sich oft in zwei Phasen auf: Zu Beginn überleben wir gerade so mit dem, was wir erbeuten – später bauen wir uns dann aber eine Basis mit Annehmlichkeiten auf und lagern dort Baumaterial, Nahrung und was wir sonst so brauchen.

Das gilt auch für Subnautica 2. Doch wärend viele Spielerinnen und Spieler sich eine bequeme Basis mit einem ordentlich sortierten Lager aufbauen, gibt es auch ganz andere Vorgehensweisen.

Der Elefant Leviathan im Raum

Eigentlich wollte BREAD169 auf Reddit nur einen Glitch im aktuellen Build von Subnautica 2 demonstrieren. Im von ihm geposteten Video wird gegen Ende plötzlich dutzende Meter weggeschleudert, ohne erkennbaren Grund:

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In den Kommentaren zu dem Beitrag geht es dann aber um etwas ganz anderes: Denn andere Spielerinnen und Spieler sind gleichermaßen fasziniert und schockiert darüber, wie die Basis von BREAD169 aussieht: Die ist kein wohldurchdachtes Bauwerk aus Gängen und Räumen, sondern besteht stattdessen aus einem winzigen Raum mit einem Eingang, einem Fenster, einem Stuhl und einem Tisch.

In diesem sparsamen Domizil hat BREAD169 Lagerschränke angehäuft, die ohne erkennbare Ordnung darin verteilt sind und alles blockieren. Kein Wunder also, das der Glitch in den Kommentaren kein Thema ist:

Deine Ordnung ... wenn man das überhaupt so nennen kann ... es tut weh. SocksNeedsHelp

Jesus Christus, so lebst du?! Neat-Dream1919

Nachdem ich gesehen habe, dass du in einer Besenkammer lebst, aber dich trotzdem damit abgegeben hast, sie mit Deko zuzustellen, habe ich das Gefühl, dass du alles danach verdient hast. Kazori

Die Lageranordnung ist ein Kriegsverbrechen und das Universum wollte dir sagen, dass du aufhören musst. Jahano-Desunt

In den Kommentaren hat BREAD169 inzwischen klargestellt, dass es sich bei dem Chaos-Raum nur um sein Gewächshaus handelt, auf dessen Dach Pflanzen angebaut werden. Einen Post zu der gesamten Basis soll bald folgen, wir sind ja gespannt, wie es darin dann aussehen wird.

Aber wir wollen auch wissen, wie ihr es mit dem Basisbau in Survivalspielen (oder in anderen Genres) haltet? Wollt ihr eine möglichst schöne Basis, legt ihr nur Wert auf ihren praktischen Nutzen oder sieht es bei euch auch so chaotisch aus wie bei BREAD169? Keine Sorge, wir urteilen nicht!