Die Pixel Watch 2 könnte die beste Smartwatch 2023 werden, wenn diese Gerüchte stimmen

Der Nachfolger der Pixel Watch könnte mit hoher Akkulaufzeit glänzen.

Noch in diesem Jahr dürfte Google einen Nachfolger der Pixel Watch herausbringen. Die smarte Uhr soll wenig überraschend auf den Namen Pixel Watch 2 hören und wird vermutlich gemeinsam mit den neuen Pixel-Handys im Herbst vorgestellt.

Deutlich überraschender als der Name dürfte aber ein neues Feature werden. Denn während für Apples neue Uhr nur Detailverbesserungen erwartet werden und auch Samsung eher kleine Schritte machte, soll Google einen der größten Kritikpunkten der Pixel Watch ausmerzen.

Pixel Watch 2: Google bohrt wohl den Akku auf

Was Leaks rund um Google-Produkte angeht, ist Kamila Wojciechowska ein großer Name. Immerhin stammten bereits erste Informationen zum Pixel Fold, Googles neuem Falt-Handy, von ihr. Nun hat sie sich für Android Authority zur Pixel Watch 2 geäußert.

Demnach soll die Smart Watch deutlich mehr Akkuleistung bieten als ihr Vorgänger. Beim Erstlingsmodell hatten wir die vergleichsweise kurze Laufzeit als eines der Hauptprobleme der Uhr moniert:

Während beim Erstlingswerk nach rund 15 Stunden Schluss war, soll die Pixel Watch 2 hingegen mehrere Tage durchhalten können. Damit wäre man auch im Vergleich zu anderen Smart-Watch-Größen wie Apple und Samsung vorne mit dabei.

Möglich machen soll das der neu verbaute Chip der Smart Watch. Denn bei der Pixel Watch 2 soll der im 4-Nanometer-Verfahren gefertigte Snapdragon W5 Plus von Qualcomm zum Einsatz kommen. Der Akku selbst könnte dagegen nur leicht von 294 mAh auf 306 mAh vergrößert werden.

Pixel Watch 2 mit UWB-Unterstützung

Außerdem verpasst Google der Pixel Watch 2 wohl noch ein weiteres neues Feature: die Unterstützung von Ultra-Breitband-Technologie (Ultrawideband = UWB).

Bei UWB handelt es sich um eine Kommunikationstechnik, mit der etwa die Position eines Gerätes äußerst energieeffizient übermittelt werden kann. Zum Einsatz kommt UWB daher etwa bei Apples AirTags und auch Google verwendet die Technologie bereits bei seinen aktuellen Pixel-Handys und dem Pixel Tablet.

Stattet Google die Pixel Watch 2 tatsächlich mit UWB aus, würde diese deutlich leichter im Mein Gerät finden-Netzwerk des Unternehmens zu lokalisieren sein. Eine verloren gegangene Uhr ließe sich so schneller wieder finden.

Die Pixel Watch 2 wäre damit gleichzeitig die erste Android-Smart-Watch, bei der UWB zum Einsatz kommt.

Meinung der Redakteurin

Alana Friedrichs: Schon mit der Pixel Watch hat Google 2022 klargemacht, dass man bei Smart Watches oben mitspielen möchte. Gleichzeitig gab es noch eine Reihe von Kinderkrankheiten. Die drei größten: Akku, Bugs und Gewicht.

Ersteres scheint Google laut dem neuesten Gerücht mit der Pixel Watch 2 anzugehen - und letzteres dank eines Materialwechsels ebenfalls, wie mein Kollege Patrick bereits im Artikel Ich hoffe, es gibt einen guten Grund für die angebliche Änderung am Gehäuse berichtete.

Bleiben noch die Bugs. Auch hier bin ich zuversichtlich, dass Google mit seinem starken Fokus auf Software bei seinen Geräten große Fortschritte gemacht hat.

Damit stellt die Pixel Watch 2 für mich 2023 das am heißesten erwartete Modell auf dem Smart-Watch-Markt dar. Und wenn Google halten kann, was die Gerüchte versprechen, dann ist vielleicht sogar die Smart-Watch-Krone in greifbarer Nähe.

Was meint ihr? Stimmen die Gerüchte rund um die neue Smart Watch von Google? Hat das Unternehmen damit die richtigen Weichen gestellt, um mit der Pixel Watch 2 ein richtig gutes Produkt abzuliefern? Oder hatte die Uhr noch ein ganz anderes Problem, auf das wir in diesem Artikel gar nicht eingegangen sind? Schreibt es uns in die Kommentare!