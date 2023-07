Google Pixel Watch 2: Ich hoffe es gibt einen guten Grund für die angebliche Änderung am Gehäuse

Patrick trägt seit der ersten Generation der Apple Watch eine Smartwatch am Handgelenk - wenn er nicht gerade seine analoge Uhr umschnallt. Er nutzt seinen smarten Begleiter vor allem, um ohne Smartphone in der Tasche das Haus zu verlassen.



Außerdem trägt er die Uhr, um seine Schrittziele zu erreichen und testet hin und wieder (neue) Funktionen, die in die smarten Armbanduhren integriert werden - darunter etwa Schlaftracking:



Die Samsung und Apple Watch haben 60 Tage meinen Schlaf kontrolliert - Ein Schlafforscher tauschte meine Sorgen gegen neue Bedenken aus