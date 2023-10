Pixel Watch 2 vs. Pixel Watch: Das sind die neuen Features der Google-Uhr

Pixel Watch 2 vs. Pixel Watch: Was sind die Unterschiede?

Googles Smartwatch der zweiten Generation sah bei der gestrigen Präsentation ihrem kleinen Bruder zum Verwechseln ähnlich. Kein Wunder, denn die Veränderungen der Uhr sind fast ausschließlich im Inneren zu finden.

Wie schon im letzten Jahr gibt es die Pixel Watch 2 nur in einer Version zu kaufen, abgesehen von den Farben und Armbändern. Wer sich für eine Smartwatch von Google interessiert und vergeblich nach den Unterschieden sucht, ist hier genau richtig.

Google Pixel Watch 2: Die größten Unterschiede auf einem Blick

Bevor wir näher auf die einzelnen Spezifikationen der neuen Smartwatch eingehen, hier eine Tabelle mit den Neuerungen im Vergleich zum Vorgänger. Eine detaillierte Auflistung aller Features, findet ihr auf der offiziellen Webseite.

Spezifikation Pixel Watch 2 Pixel Watch Display 41 Millimeter

Aluminium-Gehäuse

Corning Gorilla Glass 5 41 Millimeter

Edelstahl-Gehäuse

Corning Gorilla Glass 5 Preis ab 399 Euro ab 319 Euro Farben Silver, Matte Black, Champagne Gold Silver, Matte Black, Champagne Gold Benachrichtigungen bei unregelmäßigem Herzrhythmus Ja - Hauttemperatursensor Ja - Ganztägiges Tracking von Körperreaktionen Ja - Stressbenachrichtigungen Ja - Stressmanagement mit EDA-Sensoren Ja - Atemübungen Ja - Automatischer Workoutmodus Ja - Herzfrequenzzonen-Training mit Tempotraining Ja - Sicherheitscheck Ja -

Design der Pixel Watch 2

Die Krone der Pixel Watch 2 wurde leicht überarbeitet.

Wie eingangs erwähnt, behält der zweite Wurf der Google-Uhr die Äußerlichkeiten der ersten Generation größtenteils bei. Das Display kommt auf 41-Millimeter, ist in diesem Jahr aber dünner.

Google besteht darauf, dass die gleiche Robustheit erzielt wird. Durch das überarbeitete Aluminium-Gehäuse reduziert sich das Gewicht auf 31 Gram (vorher 36).

Der Suchmaschinen-Riese hat zudem die digitale Krone neu gestaltet und dabei vor allem den Schaft verändert, damit sie mehr wie eine Uhr aussieht und vor allem leichter zu bedienen ist.

An dem Mechanismus des Armbands hat sich hingegen keine Änderung aufgetan. Immerhin stehen im Zuge der zweiten Generation mehr Armbänder zur Verfügung.

Google Pixel Watch 2: Features

Auf der Rückseite der Uhr finden sich jetzt mehr Sensoren.

Die größten Veränderungen finden sich wie angekündigt unter der Haube. Neben neuen Sicherheitsfunktionen und dem Hauttemperatursensor gibt es weitere Verbesserungen. Doch der Reihe nach.

In diesem Jahr soll der neue Quad-Core-Prozessor für eine flüssige Bedienung sorgen. In Kombination mit Wear OS 4 warten außerdem weitere Apps auf euch: Kalender, Gmail und ein aktualisierter Google Assistant sind mit dabei.

Auch neue Zifferblätter stehen in den Personalisierungseinstellungen zur Verfügung.

Die Pixel Watch 2 erhält außerdem ein abgeschwächtes Pendant zu Check-In von iOS 17. Mit dieser Sicherheitsfunktion lässt sich auf der Google-Uhr ein Timer einrichten. Erfolgt bis zum Ablauf der eingestellten Zeit keine Meldung, erhält der Notfallkontakt eine Benachrichtigung inklusive eures Echtzeit-Standortes.

Voraussetzung für diese neue Funktion ist allerdings ein LTE-Modell. Außerdem erfordert diese Funktion wohl zusätzlich das Premium-Abonnement von FitBit.

Sport-Funktionen

Eine besonders willkommene Neuerung ist der automatische Trainingsmodus. Smartwatches wie die Apple Watch oder die Samsung Watch sind der Pixel Watch der ersten Generation in diesem Bereich weit voraus.

Ihr müsst bei der Pixel Watch 2 also das Workout nicht zwingend manuell starten.

Eine Neuerung, die sich bei fast allen Smartwatch-Herstellern durchsetzt, ist auch in der Pixel Watch 2 integriert: personalisierte Herzfrequenzzonen.

Der neue Herzfrequenzsensor soll außerdem bis zu 40 Prozent genauer sein im Vergleich zum Vorgängermodell. Benachrichtigungen bei unregelmäßigem Herzrhythmus sind jetzt ebenfalls ein Bestandteil der Google-Uhr.

Mithilfe der elektrischen Sensoren kann des Weiteren das Stresslevel ermittelt werden und Mitteilungen darüber erhalten.

Akkulaufzeit

Im Bereich des Akkus hat sich im Vergleich zum Vorgänger sehr wenig getan. Laut Google beträgt die Akkulaufzeit noch immer knapp 24 Stunden, mit Always-On-Funktion.

Dafür wurde immerhin die Aufladegeschwindigkeit verbessert. Innerhalb von 30 Minuten soll die Uhr laut des Herstellers bis zu 50 Prozent aufgeladen sein.

Wenn die Uhr zur Schlafüberwachung verwendet wird, kann ein schnelles Aufladen vor dem Schlafengehen eine willkommene Verbesserung sein.

Preise und Verfügbarkeit.

Die Preisanstiege finden sich in diesem Jahr durch die Bank weg. Neben der Pixel 8-Serie hebt Google den Preis der Pixel Watch 2 an. Die erste Generation war noch ab 319 Euro zu haben.

Bei der zweiten Generation müsst ihr jetzt rund 400 Euro auf die Ladentheke legen. Ab dem 12. Oktober folgt der Launch und damit die Auslieferung der Uhr.

Was haltet ihr von der Pixel Watch 2? Seid ihr an der neuen Google-Uhr interessiert und stellt euch die erste Generation vollends zufrieden? Auf welche Verbesserungen habt ihr gehofft? Schreibt es gerne unten in die Kommentare!