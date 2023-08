Pixel Watch: Google-Smartphones könnten sich bald bequemer entsperren lassen

Das Pixel-Smartphone könnte sich bald bequemer entsperren lassen.

Mittlerweile gibt es viele Möglichkeiten, das Smartphone zu entsperren. Neben der Gesichtserkennung bieten viele Smartphones einen Fingerabdrucksensor, um das digitale Schloss am Handy zu öffnen.

Das Problem: Bei Nässe oder extremer Dunkelheit können diese Techniken versagen, auch wenn dies selten der Fall sein dürfte.

Deshalb gibt es eine weitere Entsperrmethode: Die automatische Entsperrung des Mobiltelefons beim Tragen einer Uhr. Diese Funktion ist nicht neu. Immerhin unterstützen Samsung und Apple diese Funktion schon länger.

Nun gibt es neue Hinweise darauf, dass Google diese Option bald in seine Pixel-Smartwatch integrieren könnte.

Google Pixel Watch: Automatische Handy-Entsperrung

Ob diese Funktion tatsächlich auf der Pixel-Smartwatch landet, bleibt bisher unklar. Allerdings präsentierte Google dieses Feature mit dem Namen »Google Watch Unlock« bereits zur CES im Januar 2023, wie AndroidPolice berichtet.

Auf der Social Media Plattform X tauchte jetzt ein neues Video zur Funktionsweise der vermeintlich geplanten Funktion auf:

Der X-User AssembleDebug zeigt über eine Bildschirmaufnahme, wie Watch Unlock auf einem Pixel-Smartphone eingerichtet wird.

Es scheint ähnlich zu funktionieren wie die Apple Watch mit dem iPhone. Beim Entsperren des Telefons scannt das Gerät den Fingerabdruck oder das Gesicht des Besitzers.

Wenn der biometrische Abgleich fehlschlägt, sucht das Handy nach einer Wear OS-Smartwatch in der Nähe, in diesem Fall die Pixel Watch. Erkennt das Smartphone die Uhr, wird das Telefon automatisch entsperrt und eine Vibration am Handgelenk bestätigt den Vorgang.

Wann kommt das Feature? Auch diese Frage kann derzeit leider nicht genau beantwortet werden. Gut möglich, dass Google das Feature im Rahmen von Android 14 oder mit zukünftigen Pixel Drops verteilt. Immerhin profitiert auch die Google Smartwatch von diesen Updates.

Im Oktober erscheint vermutlich die neue Pixel Watch 2. Zur kommenden Google-Smartwatch gibt es bereits konkrete Hinweise:

Pixel Watch 2: Ein Leak bestätigt neue Armbänder, dementiert aber ein gewünschtes Feature

Was haltet ihr von einer solchen Funktion für Smartwatches und Smartphones? Verwendet ihr bereits ein derartiges Feature, um das Gerät bequem zu entsperren oder habt ihr Bedenken vor fremden Zugriffen? Wie entsperrt ihr das Smartphone, per Fingerabdruck oder Gesichtserkennung? Schreibt uns eure Meinung gerne unten in die Kommentare!