Google hat bekanntgegeben, dass die Founders Edition von Google Stadia in Deutschland schon ausverkauft ist. Es gibt aber eine Alternative (via Winfuture).

Nach etwas mehr als drei Monaten ist damit das Early-Bird-Bundle in Europa nicht mehr verfügbar. Stattdessen bietet Google jetzt eine Premiere Edition für den gleichen Preis, aber mit weniger Inhalt an. In den USA ist die Founders Edition dagegen weiterhin erhältlich.

GameStar-Community hat wenig Interesse an Google Stadia

Ob das an einer hohen Nachfrage oder eher an einer zu geringen Stückzahl der Founders Edition liegt, ist nicht bekannt, denn Google nannte bisher keine genauen Verkaufszahlen.

Kleineres Paket, gleicher Preis

Die Founders Edition enthielt den exklusiven Stadia Controller in Night Blue, einen Chromecast Ultra, die vorzeitige Nickname-Reservierung, drei Monate Zugriff auf Stadia Pro und einen Buddy Pass für mitspielende Freunde.

Mit der Premiere Edition ist das Google Stadia-Paket zwar weiterhin zu bekommen, doch das Bundle wurde ein wenig abgespeckt. Der Buddy Pass und die Nickname-Reservierung wurden gestrichen und der Controller liegt nicht mehr in Night Blue sondern Clearly White bei.

Diese Spiele erscheinen für Google Stadia: Jetzt mit Cyberpunk 2077, Superhot & mehr

Der Start von Stadia ist weiterhin für November geplant. Dann sollen Spiele in 4K-Auflösung mit 60 FPS, HDR und 5.1 direkt aus der Cloud gestreamt werden können. Für die bestmögliche Qualität wird eine Internetgeschwindigkeit von 35 Mbit/s empfohlen.

Stadia Base kommt 2020

Wie gut das funktioniert, durften wir bereits im Rahmen der Gamescom ausprobieren. Allerdings war dabei die Internetverbindung unrealistisch schnell, sodass wir Input-Lag oder Verbindungsqualität nicht bewerten können.

Nach den Inklusivmonaten der Founders und Premiere Edition werden für Stadia Pro monatlich 9,99 fällig. Dabei ist Destiny 2: The Collection im Abonnement enthalten, weitere Spiele müssen gezielt für Stadia gekauft werden.

Ab dem kommenden Jahr soll es neben Stadia Pro auch noch den kostenlosen Dienst Google Stadia Base geben, bei dem die Auflösung auf 1080p beschränkt ist. Zudem wird der Sound nur in Stereo statt in 5.1 übertragen.