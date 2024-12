Google: Eine Büroklammer könnte ChatGPT bald Konkurrenz machen

Google experimentiert wohl mit einem neuen Büroklammer-Symbol in der Suchleiste. (Bild: Google)

Es gibt Hinweise, dass Google gerade ein neues Icon in der Suchleiste testet. Falls das kommt, könnte sich das Profil einer Google-Suche deutlich verändern.

Was ist passiert?

Der Twitter-User Khushal Bherwani hat auf X (vormals Twitter) ein Video von seiner Google-Suchleiste gepostet. Das wurde auch von Seroundtable geteilt. Hier ist neben dem Mikrofon für die Sprachsuche und der Kamera für Google Lens ein weiteres Icon aufgetaucht.

Mit einem Klick auf die Büroklammer lädt Bherwani ein Dokument hoch. Dann stellt er über die Suchleiste eine Frage zu dem Dokument.

Funktioniert das wirklich?

Außer Bherwanis Clip haben wir momentan keine andere Quelle gefunden, die direkt das neue Büroklammer-Icon zeigt. Allerdings führt Google tatsächlich Beta-Tests bei kleinen User-Gruppen durch und kündigt diese auch nicht öffentlich an.

Schaut ihr euch das Demo-Video an, erscheint das Ergebnis allerdings etwas seltsam. Bherwani fragt: »Worum geht es in dem Dokument?« Und die Google-Suche liefert ihm offenbar Seiten, die dieselbe Frage stellen. Das sieht - ohne den Inhalt des Dokuments zu kennen - nicht wirklich hilfreich aus.

Eine bekannte Büroklammer

Nein, damit meinen wir nicht Microsofts Clippy , Karl Klammer . Die Dokumentenfunktion von ChatGPT funktioniert auch über ein Büroklammer-Icon. Hier könnt ihr eine Datei hochladen und Fragen zu deren Inhalt stellen.

Grundsätzlich bietet Google diese Funktion auch im Rahmen des kostenpflichtigen Gemini Advanced an. Insofern wäre diese Gratis-Funktion in der Suchleiste ein Geschenk an die User, das gleichzeitig einige ChatGPT-Suchen verhindern könnte. Immerhin ersetzt ChatGPT auch schon die ein oder andere Google-Suche. Die Dokumentensuchfunktion von Gemini Advanced kommt allerdings mit einem Plus-Zeichen daher und nicht mit einer Büroklammer.

Ob und wann die Büroklammer in die Google-Suchleiste kommt, ist nicht bekannt.

Was meint ihr dazu? Sieht einer von euch vielleicht auch die Büroklammer in seiner Google-Browser-Suchleiste? Und würdet ihr eure Dokumente bei Google hochladen? Oder hättet ihr vielleicht Bedenken, was den Datenschutz und das Urheberrecht eurer Dateien angeht? Schreibt es uns in die Kommentare!