Grafikchips von Intel - Larrabee-Entwickler arbeitet mit Raja Koduri

Intel hatte vor rund 10 Jahren an einem eigenen Grafikchip namens Larrabee gearbeitet, der aus sehr vielen kleinen Kernen bestehen und daher per Software stets neue Funktionen beherrschen sollte. Die Leistung sollte direkt mit der Anzahl der Kerne skalieren.

Alle Möglichkeiten der Grafikberechnung von Rasterisierung über Raytracing, aber auch Standard-Schnittstellen wie OpenGL oder DirectX, sollten kein Problem für die Larrabee-Architektur darstellen. Die ersten Prototypen zeigten dann aber nicht die gewünschte Leistung und waren mit den Produkten von AMD und Nvidia nicht konkurrenzfähig.

Das Zusammenspiel von Hard- und Software hatte sich als zu komplex herausgestellt. Letztlich wurde die entwickelte Technik dann in Beschleuniger-Karten weiterverwendet. Seitdem hatte Intel sich auf die Grafikkerne in Prozessoren konzentriert, doch das hat sich bekanntlich in den letzten Monaten stark geändert.

Nun arbeitet Intel mit dem ehemaligen Radeon-Chef Raja Koduri ein einem neuen Grafikchip und hat nun dafür sogar einen der ehemaligen Larrabee-Architekten zurückgeholt. Tom Forsyth gab bei Twitter bekannt, dass er bald als Chip Architect bei Intel im Team von Raja Koduri arbeiten werde.

Personal job news - I start at Intel shortly as a chip architect in Raja Koduri's group. Not entirely sure what I'll be working on just yet. But do let me know if you have any suggestions.



