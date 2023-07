Spieler erlebt böse Überraschung beim Kauf der teuersten Grafikkarte der Welt und greift nach Stromhalm, der keiner ist

Bei dieser Geforce RTX 4090 von Zotac fehlt doch etwas Entscheidendes... (Bildquelle: stock.adobe.com / GameStar.de)

Wer sich eine neue Gaming-Grafikkarte kaufen will, der kann aktuell nicht mehr Geld ausgeben als für Nvidias RTX 4090. Umso ärgerlicher ist es, wenn man dafür knapp 1.500 Euro in die Hand nimmt und am Ende ohne neue GPU dasteht. Doch genau das ist einem Spieler jüngst passiert (via Mein-MMO).

Beim Auspacken seiner vermeintlichen RTX 4090 von Zotac stellt der Spieler schnell fest, dass die entscheidenden Elemente fehlen. So ganz wahrhaben will er das aber wohl noch nicht, denn der Titel seines passenden Forenbeitrags lautet verzweifelt fragend:

Wurde ich von Amazon Warehouse Deals betrogen? Diese 4090 hat keine PCIe-Anschlüsse und keine Stromanschlüsse??

Wie man sich aber schon denken kann, handelt es sich bei dieser Frage um einen Stromhalm, der keiner ist. Er hat lediglich den Kühler der Grafikkarte bekommen, die Platine mit der GPU fehlt dagegen:

Sieht auf den ersten Blick aus wie eine Grafikkarte von Zotac, auf den zweiten Blick fehlt aber das PCB samt Grafikchip. (Quelle: Reddit / u/WhoRuleTheWorld)

Altbekannte Betrugsmasche

Diese Art von Betrug macht sich die (teils zu) simple Retouren-Abwicklung von Amazon zu nutze.

Statt nach einem Kauf die tatsächliche Ware zurückzuschicken, wird sie gegen ein deutlich billigeres Produkt oder etwas anderes Wertloses ausgetauscht. Je weniger das auf den ersten Blick auffällt, desto besser stehen die Chancen, dass der Betrug bei der Rückkehr der Ware nicht bemerkt wird.

Da es sich bei Amazons Warehouse Deals um zuvor retournierte Ware handelt, die etwas günstiger angeboten wird, ist die Wahrscheinlichkeit hier höher, Opfer einer solchen Masche zu werden. Aber auch bei regulären Käufen und anderen Händlern ist man nicht völlig davor gefeit.

Schutzmaßnahmen und die nächsten Schritte

Euch im Vorfeld wirklich gut gegen so etwas zu schützen, ist kaum möglich, auch da es nicht ausschließlich im Rahmen von Warehouse-Deals bei Amazon passiert.

Entscheidend ist vor allem, dass ihr euer Geld zurückbekommt. Mit Pech verlangt der Händler aber zuvor die Zusendung der tatsächlichen Ware - die ihr in einem solchen Fall nicht zur Verfügung habt.

In den Kommentaren des Forenbeitrags wird zwar empfohlen, ein Video davon zu machen, wie man neue Ware auspackt. Eine Garantie gegen Probleme bei der Reklamation ist das aber nicht. Zumal der Ersteller des Beitrags Chat-Verläufe zeigt, in denen Amazon nur Fotos will und keine Videos.

Letztlich bleibt euch damit wohl nur übrig, die Daumen zu drücken, dass euch nicht das gleiche Schicksal ereilt wie den Spieler aus diesem Beitrag. Wie weit solche Betrügereien getrieben werden können, zeigt abschließend das Beispiel aus dem folgenden Artikel:

Mehr zum Thema Erde statt Elektronik - Amazon mit simplen Trick um über 300.000 Euro betrogen von Sara Petzold

Ist es euch schon mal passiert, dass ihr eine bestimmte (teure) Ware wie eine High-End-Grafikkarte bestellt habt, aber letztlich nur Wertloses bekommen habt? Und falls ja, gab es bei der entsprechenden Reklamation Probleme oder habt ihr eure Geld reibungslos zurückbekommen beziehungsweise die gewünschte Ware am Ende doch noch erhalten? Schreibt es gerne in die Kommentare und diskutiert mit!